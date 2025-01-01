«Пигмалион»: спектакль о преображении и любви

Легендарная история о превращении уличной цветочницы Элизы Дуллитл в утончённую леди — сюжет, покоривший зрителей по всему миру. Постановка пьесы Бернарда Шоу, написанной в 1913 году, за сто лет прошла путь от Англии до США и Индии и стала одной из самых популярных в театральном репертуаре. Только в России её ставили более ста раз!

В чём притягательность этой пьесы? Каждый зритель находит в ней что-то своё:

Драматическая история преображения . Мы видим, как бесхитростная, прямая и грубоватая цветочница из низших слоёв общества становится утончённой леди. Этот путь превращения — метафора возможностей, которые открывает перед человеком новая среда.

. Мы видим, как бесхитростная, прямая и грубоватая цветочница из низших слоёв общества становится утончённой леди. Этот путь превращения — метафора возможностей, которые открывает перед человеком новая среда. Тонкий юмор и ирония . Бернард Шоу подмечает и высмеивает устои высшего общества, заставляя улыбнуться над тщеславием и противоречиями его представителей.

. Бернард Шоу подмечает и высмеивает устои высшего общества, заставляя улыбнуться над тщеславием и противоречиями его представителей. История любви — или её иллюзии. Отношения Элизы и профессора Хиггинса можно трактовать по-разному. Это история о невозможности простого ответа на вопрос, что связывает людей: настоящие чувства или новые социальные роли?

Для зрителей всех возрастов

Спектакль «Пигмалион» подходит для всех категорий зрителей. Его юмор, философская глубина и мастерство исполнения оставят яркие впечатления и подарят темы для размышлений, выходящих далеко за рамки театра.