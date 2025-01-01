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Пигмалион
Билеты от 1200₽
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Спектакль Пигмалион

12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

«Пигмалион»: спектакль о преображении и любви

Легендарная история о превращении уличной цветочницы Элизы Дуллитл в утончённую леди — сюжет, покоривший зрителей по всему миру. Постановка пьесы Бернарда Шоу, написанной в 1913 году, за сто лет прошла путь от Англии до США и Индии и стала одной из самых популярных в театральном репертуаре. Только в России её ставили более ста раз!

В чём притягательность этой пьесы? Каждый зритель находит в ней что-то своё:

  • Драматическая история преображения. Мы видим, как бесхитростная, прямая и грубоватая цветочница из низших слоёв общества становится утончённой леди. Этот путь превращения — метафора возможностей, которые открывает перед человеком новая среда.
  • Тонкий юмор и ирония. Бернард Шоу подмечает и высмеивает устои высшего общества, заставляя улыбнуться над тщеславием и противоречиями его представителей.
  • История любви — или её иллюзии. Отношения Элизы и профессора Хиггинса можно трактовать по-разному. Это история о невозможности простого ответа на вопрос, что связывает людей: настоящие чувства или новые социальные роли?

Для зрителей всех возрастов

Спектакль «Пигмалион» подходит для всех категорий зрителей. Его юмор, философская глубина и мастерство исполнения оставят яркие впечатления и подарят темы для размышлений, выходящих далеко за рамки театра.

Режиссер
Роман Самгин
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Александр Галибин
Александр Галибин
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Дмитрий Мухамадеев
Дмитрий Мухамадеев
Вадим Андреев
Вадим Андреев
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 1200 ₽
27 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:30 от 1200 ₽
17 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1200 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 14 сентября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион Пигмалион

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