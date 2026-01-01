Спектакль «Папа» с Сергеем Маковецким в Красноярской краевой филармонии

Приглашаем вас на спектакль «Папа», в котором главную роль исполняет талантливый Сергей Маковецкий. Это история одного 80-летнего Андрэ, героя пьесы, который пытается разобраться в своей жизни и окружающем мире, теряя контроль над своим разумом.

Сюжет

Андрэ, когда-то бывший танцовщиком, живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или же он был инженером, а его дочь теперь живет в Лондоне с новым бойфрендом Пьером? Вопросы о реальности и странности окружающего мира ставят Андрэ в затруднительное положение, он не может найти свои часы и по-прежнему носит пижаму. Несмотря на это, он уверен, что все идет у него хорошо и что он все еще сильный человек.

Эмоциональная загрузка

«Папа» - это реалистичная семейная драма с элементами комедии и мистики, которая держит зрителей в напряжении с первого момента. Сергей Маковецкий и Мария Рыщенкова погружают нас в мир отношений отца и дочери, которые пытаются понять изменения, происходящие с человеком, теряющим контроль над своей жизнью.

О пьесе и авторе

Автор пьесы Флориан Зеллер - яркая звезда современной французской драматургии. Его работы идут на сценах театров по всему миру. В 2014 году Зеллер был награжден Премией Мольера за «Папу», и спектакли по его пьесе с успехом демонстрировались в таких городах, как Париж, Лондон, Нью-Йорк и Сидней.

Каст и команда

В спектакле задействованы:

Сергей Маковецкий

Мария Рыщенкова

Надежда Лумпова

Иван Бровин

Олег Ребров

Евгения Крегжде

Режиссер - Владимир Бельдиян, художник - Александр Лисянский, перевод - Илья Именитов.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который затрагивает важные вопросы о семье и восприятии реальности.