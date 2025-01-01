Меню
Оранжевый ежик
Киноафиша Оранжевый ежик

Спектакль Оранжевый ежик

Постановка
Город 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения оранжевого Ежика: театральная музыкальная сказка для всей семьи в Самаре

Детей и родителей ждут удивительные приключения оранжевого Ежика в таинственном и опасном лесу. Этот спектакль обещает стать настоящим событием для всей семьи!

Знакомьтесь с героями

На сцене зрителей встретят трусливого Зайца, справедливого Волка и коварную Ворону. Каждый из этих персонажей обладает уникальными чертами, которые добавляют в историю интересные повороты и уроки.

Основные темы спектакля

Герои спектакля вместе со зрителями будут учиться:

  • не мусорить в лесу;
  • относиться с уважением к природе;
  • распознавать обман и зло;
  • побеждать трудности с помощью дружбы, взаимопомощи и добра.

Музыка и атмосфера

Спектакль, основанный на прекрасной истории С. Куваева и С. Белова, наполнен заразительными песнями, шутками и играми. Это не просто спектакль, а настоящая живая сказка, которая оставит тепло в сердцах зрителей.

Не пропустите!

Приглашаем всех на спектакль «Оранжевый ежик»! Это отличная возможность провести время с семьей и окунуться в мир волшебства и дружбы.

Режиссер
Александр Мальцев
В ролях
Татьяна Стенина
Татьяна Быкова
Евгений Колотилин
Анна Корабель

Купить билет на спектакль Оранжевый ежик

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
5 октября воскресенье
12:00
Город Самара, просп. Ленина, 14а
от 550 ₽

Фотографии

Оранжевый ежик Оранжевый ежик Оранжевый ежик Оранжевый ежик Оранжевый ежик Оранжевый ежик Оранжевый ежик Оранжевый ежик

