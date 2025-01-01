Спектакль Оборванец

Постановка Владимира Мирзоева по пьесе Михаила Угарова

«Оборванец» — это ранняя пьеса талантливого режиссера и драматурга Михаила Угарова, написанная в духе Даниила Хармса. В ней развертывается мир, наполненный ворами, которые воруют не из жадности или злости, а из одиночества, стремясь хоть как-то заявить о себе. Каждый персонаж, отыскивая чужие вещи, ищет утешение в чужом бытии.

Сюжет и идеи

Владимир Мирзоев, режиссер спектакля, делится своими размышлениями: «Что такое «Оборванец»? Во-первых, это история о зависти. Каждый герой завидует другому и обязательно что-то крадет. У этих «язычников» нет ничего за душой, и воровство становится для них способом познания мира.»

Кроме того, пьеса затрагивает тему одиночества. Персонажи — брошенные богом беспризорники, которые не умеют восстать, слишком инфантильны и пусты. Это поднимает важные вопросы о человеческих отношениях и внутренней борьбе.

Специфика театра РАМТ

Спектакль будет представлен в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Это заведение славится своей открытостью к необычным и «неправильным» пьесам. Алексей Владимирович Бородин, режиссер и близкий друг Михаила Угарова, хорошо знает его творчество: они работали вместе в Кирове, где Михаил был актером, а Алексей — режиссером.

Долгое время «Оборванец» искал свой дом на сцене, и теперь, наконец, обретает его в память о своем авторе — настоящем мастере.

Факты о спектакле

Спектакль включает в себя элементы абсурда, характерные для стиля Хармса.

Режиссура Владимира Мирзоева отличается уникальным подходом к интерпретации текста.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и провокационный спектакль, который заставит задуматься о многом.