Наедине с Пушкиным: монолог о великих страстях

Моноспектакль Заслуженного деятеля РК и Народного артиста КР Сергея Матвеева «Наедине с Пушкиным» представляет собой удивительно тонкий и трепетный диалог великого гения со зрителем. В этом спектакле перед нами открываются новые грани «лирических волнений» таких произведений, как «Скупой рыцарь», «Сцены из Фауста», «Пророк» и «Осень».

Сергей Матвеев не просто исполняет любимые стихотворения Пушкина, но и оживляет их через свой уникальный подход. Он представляет своего Пушкина - возвышенного и трагичного, безудержного и робкого, трогательного и рокового. Артист привносит в спектакль элементы неожиданности и откровения, что делает каждое исполнение неповторимым.

Спектакль обещает стать не только подарком для любителей поэзии, но и настоящим испытанием для ценителей театрального искусства. Не упустите возможность увидеть art в его высшем проявлении, когда слова великого поэта обретают новую жизнь через мастерство исполнителя.