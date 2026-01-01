Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наедине с Пушкиным
Киноафиша Наедине с Пушкиным

Спектакль Наедине с Пушкиным

Постановка
Театр драмы им. Горького
Продолжительность 1 час 15 минут

О спектакле

Наедине с Пушкиным: монолог о великих страстях

Моноспектакль Заслуженного деятеля РК и Народного артиста КР Сергея Матвеева «Наедине с Пушкиным» представляет собой удивительно тонкий и трепетный диалог великого гения со зрителем. В этом спектакле перед нами открываются новые грани «лирических волнений» таких произведений, как «Скупой рыцарь», «Сцены из Фауста», «Пророк» и «Осень».

Сергей Матвеев не просто исполняет любимые стихотворения Пушкина, но и оживляет их через свой уникальный подход. Он представляет своего Пушкина - возвышенного и трагичного, безудержного и робкого, трогательного и рокового. Артист привносит в спектакль элементы неожиданности и откровения, что делает каждое исполнение неповторимым.

Спектакль обещает стать не только подарком для любителей поэзии, но и настоящим испытанием для ценителей театрального искусства. Не упустите возможность увидеть art в его высшем проявлении, когда слова великого поэта обретают новую жизнь через мастерство исполнителя.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше