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Молодильные яблоки
Киноафиша Молодильные яблоки

Спектакль Молодильные яблоки

Постановка
Театр на Васильевском 0+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Очарование народных сказок в спектакле «Молодильные яблоки»

«Молодильные яблоки» — это увлекательная пьеса Владимира Илюхова, черпающая вдохновение из русских народных сказок. В отличие от известных сюжетов, здесь вы не встретите привычных героев и события. Автор создает абсолютно новую, причудливую историю, которая влечет за собой зрителей в захватывающее путешествие.

Невероятное сочетание фольклора и современности

Спектакль наполнен аутентичным антуражем и характерными деталями, которые делают его уникальным. Узнаваемые персонажи, яркий сказочный колорит и современная динамика повествования переплетаются с иронией, присущей искусству нового времени. Каждое действие вызывает смех и радость, напоминая о традициях русского театра.

Вадим Романов и его волшебное представление

Режиссер Вадим Романов мастерски воплотил оригинальную пьесу в формате задорного скоморошьего представления. Зрители познакомятся с хрестоматийным Иваном-царевичем, который одержим мечтами о славе и подвигах. Вместе с ним они отправятся в удивительное путешествие по миру народного творчества.

Путешествие к волшебному дереву

Путь к легендарному дереву с молодильными яблоками будет полон неожиданных сюрпризов. Спектакль обещает фантастические перевоплощения, живописные песни, зажигательные пляски и, конечно же, веселье. Это не просто спектакль, а настоящее приключение, которое оставит незабываемые впечатления у каждого зрителя!

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира — приходите на спектакль «Молодильные яблоки»!

Режиссер
Вадим Романов
В ролях
Владимир Постников
Андрей Горбачев
Андрей Горбачев
Никита Чеканов
Алексей Манцыгин
Алексей Лудинов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Театр на Васильевском. Камерная сцена Санкт-Петербург, Малый просп., 49
12:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽

Фотографии

Молодильные яблоки Молодильные яблоки Молодильные яблоки Молодильные яблоки Молодильные яблоки Молодильные яблоки Молодильные яблоки

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