Спектакль Медведко

Сказка на ночь: волшебство в Черной комнате РАМТа

Когда приходит очередь папы читать дочке сказку на ночь, он выбирает произведение Афанасьева – собирателя и издателя русского фольклора. Словно по волшебству, в воображении ребенка оживает история, полная приключений, о страхе и бесстрашии, о дружбе, которая может обернуться предательством.

Сказка начинается со слов: «Жили-были старик со старухой, и не было у них детей...» Вопросы о настоящей дружбе и о том, можно ли найти верных товарищей, если ты не такой, как все, но у тебя доброе сердце, становятся центральными в этом увлекательном повествовании.

Четыре богатыря и их приключения

Спектакль погружает зрителей в удивительный мир четырех богатырей: Медведки, Усыни, Горыны и Дубыни. Актеры РАМТа с мастерством воссоздают атмосферу деревни и леса, где на глазах у зрителей возникает избушка на курьих ножках и даже Тот Свет. Все это возможно благодаря капельке зрительской фантазии.

Информация для зрителей

Спектакль состоится в Черной комнате театра РАМТ. Дата и время проведения: уточняйте на сайте театра. Не упустите возможность погрузиться в мир русских народных сказок и насладиться игрой талантливых актеров!