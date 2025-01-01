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Медведко
Билеты от 2500₽
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Спектакль Медведко

Причудливая сказка в тесной комнате
Постановка
РАМТ 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Сказка на ночь: волшебство в Черной комнате РАМТа

Когда приходит очередь папы читать дочке сказку на ночь, он выбирает произведение Афанасьева – собирателя и издателя русского фольклора. Словно по волшебству, в воображении ребенка оживает история, полная приключений, о страхе и бесстрашии, о дружбе, которая может обернуться предательством.

Сказка начинается со слов: «Жили-были старик со старухой, и не было у них детей...» Вопросы о настоящей дружбе и о том, можно ли найти верных товарищей, если ты не такой, как все, но у тебя доброе сердце, становятся центральными в этом увлекательном повествовании.

Четыре богатыря и их приключения

Спектакль погружает зрителей в удивительный мир четырех богатырей: Медведки, Усыни, Горыны и Дубыни. Актеры РАМТа с мастерством воссоздают атмосферу деревни и леса, где на глазах у зрителей возникает избушка на курьих ножках и даже Тот Свет. Все это возможно благодаря капельке зрительской фантазии.

Информация для зрителей

Спектакль состоится в Черной комнате театра РАМТ. Дата и время проведения: уточняйте на сайте театра. Не упустите возможность погрузиться в мир русских народных сказок и насладиться игрой талантливых актеров!

Режиссер
Олег Долин
Олег Долин
В ролях
Полина Виторган
Полина Виторган
Анастасия Волынская
Дмитрий Бурукин
Дмитрий Бурукин
Марианна Ильина
Алексей Мишаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:00 от 2500 ₽

Фотографии

Медведко Медведко Медведко Медведко Медведко Медведко Медведко

В ближайшие дни

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