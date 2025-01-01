Меню
Майнкрафт шоу новогодний выпуск
Киноафиша Майнкрафт шоу новогодний выпуск

Спектакль Майнкрафт шоу новогодний выпуск

0+
Продолжительность 1 час без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее Minecraft-шоу в Уфе

В Тинькофф Холл пройдет интерактивный спектакль «Minecraft шоу. Новогодний выпуск!». Это семейное праздничное представление подарит зрителям яркие впечатления и положительные эмоции.

Зрители вместе с героями игры отправятся в увлекательное приключение, где Майнкрафт станет реальностью. Вас ждут ростовые куклы, уникальные костюмы героев, оружие из игры и захватывающие спецэффекты. Представление станет настоящим праздником для каждого, кто любит Майнкрафт и интерактивные шоу.

Что вас ждет на шоу

Создавайте разные крафты и помогите героям совершить новогоднее чудо вместе с Стивом, красавицей Марго и храбрым другом Джо. Ваша задача — справиться с различными опасностями, такими как злобные зомби и загадочный торговец.

Разнообразные локации и испытания

Побывайте на различных локациях, где трудности ждут главных героев. Удастся ли вам помочь им добиться успеха и осуществить новогоднее чудо? Все зависит только от вас!

Особенности представления

  • Ростовые куклы
  • Уникальные костюмы героев
  • Оружие из игры
  • Портал в ад
  • Летающий гаст
  • Верстак и печь
  • Настоящий сундук из Майнкрафта для различных игр с блоками и рудой
  • Бесплатная фотосессия с любимыми персонажами шоу
  • Дед Мороз!
  • Спецэффекты, включая ветровые дым-машины и пушки с конфетти.

Обратите внимание, что спецэффекты могут меняться в зависимости от технических возможностей площадок и ограничений от администрации.

Полезная информация для зрителей

Детям до 5 лет вход бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст ребенка. Дети с 5 лет допускаются в зал только при наличии отдельного билета и обязательном сопровождении родителя. Родителям также необходимо иметь подтверждающий возраст документ.

Приходите всей семьей на новогодние праздники! Такое представление точно нельзя пропустить!

Купить билет на спектакль Майнкрафт шоу новогодний выпуск

Январь
7 января среда
11:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 600 ₽
14:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 600 ₽

Фотографии

Майнкрафт шоу новогодний выпуск Майнкрафт шоу новогодний выпуск Майнкрафт шоу новогодний выпуск

