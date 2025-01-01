Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Маугли
Билеты от 1100₽
Киноафиша Маугли

Спектакль Маугли

Постановка
МТЮЗ 6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О спектакле

Спектакль «Маугли» в МТЮЗе

С зимы 1920 года, когда в Мамоновском переулке открылся первый профессиональный театр для детей с постановкой «Маугли» Генриетты Паскар, эта история продолжает вдохновлять театралов. В этом году МТЮЗ в своем сотом сезоне открывает большую сцену новой премьерой - «Маугли» в постановке Вячеслава Игнатова и Марии Литвиновой.

Захватывающая интерпретация

Спектакль обещает стать ярким событием благодаря своей красочности и изобретательности. Полный танцев, сражений и жизненной силы, современный «Маугли» захватывает воображение зрителей. Артисты управляют впечатляющими огромными куклами, которые одновременно служат ритуальными масками животных и роботами-трансформерами.

Темы и эмоции

«Маугли» исследует вечные темы братства и предательства, жажды власти, любви и преданности. Зрители встретятся с живым страхом перед могуществом человека, а также с красотой и опасностью окружающего мира.

Визуальная культура

Спектакль создает уникальный диалог с залом, используя язык визуальной культуры, который понятен каждому, независимо от возраста, пола или жизненного опыта. Таким образом, «Маугли» становится актуальным и глубоким произведением для широкой аудитории.

Не пропустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который объединяет творчество, талант и глубокие человеческие темы!

В ролях
Дмитрий Агафонов
Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
Алена Стебунова
Сергей Волков
Сергей Волков
Искандер Шайхутдинов

Купить билет на спектакль Маугли

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
30 декабря вторник
13:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1100 ₽
7 января среда
18:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1100 ₽

Фотографии

Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли

В ближайшие дни

Цилиндр
16+
Комедия Премьера
Цилиндр
30 декабря в 19:00 Театр на Трубной
от 1800 ₽
Три кота: Главная елка
0+
Детские елки Детский Иммерсивный
Три кота: Главная елка
5 января в 16:00 La'Театр
от 1690 ₽
Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026
0+
Детские елки Детский
Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026
29 декабря в 14:00 Третьяковская галерея. Инженерный корпус
от 7000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше