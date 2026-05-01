Мастер-класс по росписи игрушки в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас в слободу Дымково, где за полтора часа вы сможете прикоснуться к легендарному народному промыслу. Этот мастер-класс предоставит вам уникальную возможность создать собственные дымковские игрушки под руководством опытной мастерицы.

Что вас ждет на занятии?

Во время мастер-класса вы распишете две гипсовые фигурки, используя краски и кисти, которые мы предоставим. Все необходимое для творчества уже готово, а атмосфера вдохновения сделает ваше время незабываемым.

Уникальные сувениры для вашего дома

Результатом станет пара игрушек, созданная вами вручную. Эти изделия не только украсят ваш дом, но и сохранит тепло ваших рук, сделав их особенно ценными.

Важно знать

Дети до 14 лет могут участвовать в мастер-классе только в сопровождении взрослого. Билет для сопровождающего обеспечивает доступ только к экспозиции и чаепитию, но не включает участие в мастер-классе.

Рекомендуемый возраст для участников – 6+. Продолжительность занятия составляет 1,5 часа.