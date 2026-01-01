Приглашаем всех желающих на мастер-класс, где участники смогут создать собственное авторское украшение в морском стиле. Это уникальное событие станет отличным способом попробовать себя в искусстве макраме и внести немного хэндмейда в повседневную жизнь.
Мастер-класс пройдет в формате пошагового обучения под руководством опытного специалиста. Участники смогут создать аксессуар в стиле бохо или морской тематике, развивая аккуратность и внимание к деталям.
Участие в мастер-классе бесплатное. Занятие подходит для детей от 8 лет. Обратите внимание, что количество мест ограничено, поэтому рекомендуем записываться заранее.
По завершению мастер-класса вы создадите уникальный браслет и освоите технику макраме, что поможет развить ваши творческие навыки.