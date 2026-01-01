Мастер-класс плетение браслета в технике макраме с использованием ракушек «Морюшко»
Билеты от 0₽
Мастер-класс плетение браслета в технике макраме с использованием ракушек «Морюшко»

6+
О выставке

Мастер-класс по созданию украшений в Москве

Приглашаем всех желающих на мастер-класс, где участники смогут создать собственное авторское украшение в морском стиле. Это уникальное событие станет отличным способом попробовать себя в искусстве макраме и внести немного хэндмейда в повседневную жизнь.

Что вас ждет на занятии?

Вы научитесь:

  • Осваивать базовые узлы макраме;
  • Работать с шнурами и нитями;
  • Вплетать ракушки в ваши изделия;
  • Регулировать размер и оформлять браслет.

Формат занятия

Мастер-класс пройдет в формате пошагового обучения под руководством опытного специалиста. Участники смогут создать аксессуар в стиле бохо или морской тематике, развивая аккуратность и внимание к деталям.

Для кого?

Участие в мастер-классе бесплатное. Занятие подходит для детей от 8 лет. Обратите внимание, что количество мест ограничено, поэтому рекомендуем записываться заранее.

Ваш результат

По завершению мастер-класса вы создадите уникальный браслет и освоите технику макраме, что поможет развить ваши творческие навыки.

Август
11 августа вторник
16:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11

Мастер-класс Интерактивный

