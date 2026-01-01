Спектакль Мастер и Маргарита

Фантазии по Булгакову в постановке Сергея Алдонина

Маргарита — Екатерина Климова

Постановка по роману Михаила Булгакова в исполнении режиссёра Сергея Алдонина раскрывает мистическую и трагикомическую суть произведения. Главную роль Маргариты, одного из самых загадочных и многогранных персонажей, играет Екатерина Климова. Её мастерство и харизма придают спектаклю особое очарование, делая сценическую историю ещё более захватывающей.

Магия на грани реальности

Зрителей ждёт трёхчасовое погружение в мир, где реальность переплетается с мистикой, а сцена и зрительный зал становятся единым пространством. Персонажи возникают буквально из воздуха: то из окон, то из тёмных проёмов, создавая атмосферу загадки и таинства. Магия пятого измерения, закулисные трюки, пантомима и музыкальные фрагменты — всё это погружает зрителей в мистическую трагикомедию Булгакова, заставляя заново прочувствовать историю.

Театр Марка Захарова — в каждой детали

Спектакль наполнен элементами, характерными для знаменитого «театра Марка Захарова»: необычные режиссёрские ходы, визуальные эффекты, яркие трюки и пантомима. Это не просто постановка — это живое театральное событие, которое на протяжении более двадцати лет остаётся одной из самых обсуждаемых премьер Москвы.

Вечное противостояние добра и зла

Тема борьбы света и тьмы, любви и предательства, рассказанная через судьбы Мастера, Маргариты и Воланда, раскрывается в спектакле с особым напряжением и эмоциональностью. Магия и реальность здесь сливаются в единое целое, давая зрителю возможность снова открыть для себя глубину романа Булгакова и насладиться этим необычным театральным опытом.