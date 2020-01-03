Меню
Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О спектакле

В Московском художественном театре имени Антона Павловича Чехова покажут спектакль режиссёра Янош Саса (лауреат международных кинофестивалей) по одноимённому роману Михаила Булгакова («Мастер и Маргарита»). История о приезде Воланда в Москву, переплетённая с любовной линией Мастера и Маргариты и философскими размышлениями о добре и зле, отражает мистическую, любовную и социальную составляющие произведения. Актёры Николай Чиндяйкин и Наталья Швец исполняют главные роли, а декорации и многоуровневые платформы создают особую атмосферу. Спектакль будет интересен поклонникам классической литературы и любителям психологических драм.

Премьера спектакля состоялась в 2011 году и была приурочена к 120-летию Михаила Булгакова – одного из главных авторов Художественного театра. Действие его последнего и знакового произведения, самого таинственного романа ХХ века, было перенесено создателями сценической версии в сегодняшнюю Москву, в недра столичного метрополитена. Поставил «Мастера и Маргариту» венгерский режиссёр Янош Сас, успешно работающий как в театре, так и в кино, лауреат множества международных кинофестивалей. Олег Табаков, руководивший тогда МХТ, сказал, посмотрев спектакль: «Мне кажется, Яношу Сасу удалось воплотить эту историю великой любви, историю о том, как любовь дает силы таланту бороться с целым миром. Ведь Мастер пишет потому, что его любит Маргарита».
 

Режиссер
Янош Сас
В ролях
Павел Чинарев
Павел Чинарев
Алексей Варущенко
Алексей Варущенко
Николай Чиндяйкин
Николай Чиндяйкин
Сергей Медведев
Сергей Медведев
Павел Ващилин

Фотографии

Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита

