Театральная фантасмагория: «Мастер и Маргарита» в интерпретации Романа Виктюка

Одно из самых сложных для визуализации произведений мировой литературы, мистическое и полное скрытых смыслов, - «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, представлено Романом Виктюком как череда снов Ивана Бездомного. Спектакль, в котором пациенты лечебницы профессора Стравинского реализуют свои несостоявшиеся любви, личные драмы и истории, переносит зрителей в замкнутое пространство палаты и больничных коридоров.

Тема сна и фантасмагории

Тематика болезненного, тяжелого сна, превращающего реальность в фантасмагорию, была одной из любимых для Виктюка. Он категорически отрицал «линейное» восприятие искусства, что особенно ярко проявляется в его интерпретации «Мастера и Маргариты». На сцене разворачивается большой театр марионеток, где кукловодом выступает Воланд, персонаж, вызывающий у зрителей неоднозначные чувства.

Линия протеста и любви

Важнейшая линия Булгаковского текста, олицетворяющая протест против тоталитаризма, не является единственной в спектакле. Виктюк, как проповедник любви в её высшем понимании, не мог обойти стороной тему нежности и страсти, которые связывают Мастера и Маргариту. Именно поэтому финал спектакля, несмотря на все испытания, торжествует гармонию и спасение.

Приходите на спектакль, чтобы увидеть, как в интерпретации Романа Виктюка классическая литература обретает новое звучание.