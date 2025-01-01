Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Противоречивый спектакль об идолах прошлого в постановке Романа Виктюка
Постановка
Сцена «Мельников» 16+
Продолжительность 1 час 55 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральная фантасмагория: «Мастер и Маргарита» в интерпретации Романа Виктюка

Одно из самых сложных для визуализации произведений мировой литературы, мистическое и полное скрытых смыслов, - «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, представлено Романом Виктюком как череда снов Ивана Бездомного. Спектакль, в котором пациенты лечебницы профессора Стравинского реализуют свои несостоявшиеся любви, личные драмы и истории, переносит зрителей в замкнутое пространство палаты и больничных коридоров.

Тема сна и фантасмагории

Тематика болезненного, тяжелого сна, превращающего реальность в фантасмагорию, была одной из любимых для Виктюка. Он категорически отрицал «линейное» восприятие искусства, что особенно ярко проявляется в его интерпретации «Мастера и Маргариты». На сцене разворачивается большой театр марионеток, где кукловодом выступает Воланд, персонаж, вызывающий у зрителей неоднозначные чувства.

Линия протеста и любви

Важнейшая линия Булгаковского текста, олицетворяющая протест против тоталитаризма, не является единственной в спектакле. Виктюк, как проповедник любви в её высшем понимании, не мог обойти стороной тему нежности и страсти, которые связывают Мастера и Маргариту. Именно поэтому финал спектакля, несмотря на все испытания, торжествует гармонию и спасение.

Приходите на спектакль, чтобы увидеть, как в интерпретации Романа Виктюка классическая литература обретает новое звучание.

Режиссер
Роман Виктюк
Роман Виктюк
В ролях
Людмила Погорелова
Александр Семенов
Олег Исаев
Павел Новиков
Владислава Крюкова

Фотографии

Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше