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Маскарад
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Спектакль Маскарад

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля с участием Александра Домогарова

Одним из ярких событий театрального сезона станет премьера спектакля в постановке Нины Чусовой, где народный артист России Александр Домогаров исполнит роль Евгения Александровича Арбенина. Премьера состоится в июле, в преддверии юбилея артиста, что добавляет особую значимость этой работе для Домогарова. В начале своей карьеры он уже выходил на сцену Театра Армии в роли князя Звездича, и его отношение к роли Арбенина приобретает особую глубину благодаря этому личному контексту.

Особенности постановки

Режиссура Нины Чусовой известна своей выразительностью и тонким подходом к авторскому тексту. Спектакли с её участием уже зарекомендовали себя в театральном мире, получив признание как в России, так и за рубежом. Чусова — лауреат таких престижных наград, как «Московские дебюты», «Чайка», «Гвоздь сезона», а её работы принимали участие в международных театральных фестивалях в Мюнхене, Афинах и Румынии.

Художественная часть спектакля

Костюмы для постановки создаст заслуженный художник России Виктория Севрюкова, известная своей работой в Театре Армии и другими значимыми проектами. Она уже много лет сотрудничает с театром, в том числе над костюмами для спектакля Леонида Хейфеца. Художником-постановщиком выступит Анастасия Глебова, главный художник Театра Российской Армии, которая ранее также работала с Ниной Чусовой над успешными проектами.

Эта премьера обещает стать важным событием в театральной жизни и привлекать внимание зрителей, как поклонников творчества Александра Домогарова, так и любителей тонкой и выразительной режиссуры Нины Чусовой.

Режиссер
Нина Чусова
В ролях
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая
Елизавета Мазалова
Карина Балашова
Дмитрий Оболонков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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