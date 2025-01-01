Спектакль Маскарад

Премьера спектакля с участием Александра Домогарова

Одним из ярких событий театрального сезона станет премьера спектакля в постановке Нины Чусовой, где народный артист России Александр Домогаров исполнит роль Евгения Александровича Арбенина. Премьера состоится в июле, в преддверии юбилея артиста, что добавляет особую значимость этой работе для Домогарова. В начале своей карьеры он уже выходил на сцену Театра Армии в роли князя Звездича, и его отношение к роли Арбенина приобретает особую глубину благодаря этому личному контексту.

Особенности постановки

Режиссура Нины Чусовой известна своей выразительностью и тонким подходом к авторскому тексту. Спектакли с её участием уже зарекомендовали себя в театральном мире, получив признание как в России, так и за рубежом. Чусова — лауреат таких престижных наград, как «Московские дебюты», «Чайка», «Гвоздь сезона», а её работы принимали участие в международных театральных фестивалях в Мюнхене, Афинах и Румынии.

Художественная часть спектакля

Костюмы для постановки создаст заслуженный художник России Виктория Севрюкова, известная своей работой в Театре Армии и другими значимыми проектами. Она уже много лет сотрудничает с театром, в том числе над костюмами для спектакля Леонида Хейфеца. Художником-постановщиком выступит Анастасия Глебова, главный художник Театра Российской Армии, которая ранее также работала с Ниной Чусовой над успешными проектами.

Эта премьера обещает стать важным событием в театральной жизни и привлекать внимание зрителей, как поклонников творчества Александра Домогарова, так и любителей тонкой и выразительной режиссуры Нины Чусовой.