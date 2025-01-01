Посетите музей материнства и младенчества в Ильинском

В историческом здании Родильного приюта 1892 года, построенном Великим Князем Сергеем Александровичем на свои личные средства для бедных крестьянок, открылась уникальная музейная экспозиция. Этот проект стал возможен благодаря Фонду «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Темы экспозиции

Экспозиция посвящена важной для государства и общества сфере — созданию системы охраны материнства и младенчества в Российской Империи. Посетители смогут ознакомиться с историей становления акушерского дела, традицией защиты детства и материнства, а также развитием отечественного родовспоможения. Особое внимание уделено теме семьи и ее разнообразным проявлениям.

Коллекция и артефакты

В музейной коллекции представлено свыше 400 предметов, собранных из фондов Музея Москвы, Звенигородского музея-заповедника, Фонда ЕСПО, а также уникальные артефакты из частных коллекций. Каждый экспонат рассказывает свою историю и помогает глубже понять значимость охраны материнства и младенчества в России.

Посещение музея

Музей открыт для посетителей с 11:00 до 17:00. Адрес: Московская область, село Ильинское, улица Ленина, д. 3. Приглашаем вас узнать больше о важной и интересной теме, которая касается каждого из нас!