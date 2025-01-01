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Ильинское. Музей материнства и младенчества
Билеты от 70₽
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Ильинское. Музей материнства и младенчества

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О концерте/спектакле

Посетите музей материнства и младенчества в Ильинском

В историческом здании Родильного приюта 1892 года, построенном Великим Князем Сергеем Александровичем на свои личные средства для бедных крестьянок, открылась уникальная музейная экспозиция. Этот проект стал возможен благодаря Фонду «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Темы экспозиции

Экспозиция посвящена важной для государства и общества сфере — созданию системы охраны материнства и младенчества в Российской Империи. Посетители смогут ознакомиться с историей становления акушерского дела, традицией защиты детства и материнства, а также развитием отечественного родовспоможения. Особое внимание уделено теме семьи и ее разнообразным проявлениям.

Коллекция и артефакты

В музейной коллекции представлено свыше 400 предметов, собранных из фондов Музея Москвы, Звенигородского музея-заповедника, Фонда ЕСПО, а также уникальные артефакты из частных коллекций. Каждый экспонат рассказывает свою историю и помогает глубже понять значимость охраны материнства и младенчества в России.

Посещение музея

Музей открыт для посетителей с 11:00 до 17:00. Адрес: Московская область, село Ильинское, улица Ленина, д. 3. Приглашаем вас узнать больше о важной и интересной теме, которая касается каждого из нас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
24 июля
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
25 июля
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
26 июля
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
27 июля
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
28 июля
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
29 июля
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
30 июля
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
31 июля
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
1 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
2 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
3 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
4 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
5 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
6 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
7 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
8 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
9 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
10 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
11 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
12 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
13 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
14 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
15 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
16 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
17 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
18 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
19 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
20 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
21 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
22 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
23 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
24 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
25 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
26 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
27 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
28 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
29 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
30 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
31 августа
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
1 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
2 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
3 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
4 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
5 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
6 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
7 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
8 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
9 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
10 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
11 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
12 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
13 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
14 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
15 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
16 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
17 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
18 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
19 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
20 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
21 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
22 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
23 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
24 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
25 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
26 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
27 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
28 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
29 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
30 сентября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
1 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
2 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
3 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
4 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
5 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
6 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
7 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
8 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
9 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
10 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
11 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
12 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
13 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
14 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
15 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
16 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
17 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
18 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
19 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
20 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
21 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
22 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
23 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
24 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
25 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
26 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
27 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
28 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
29 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
30 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
31 октября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
1 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
2 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
3 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
4 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
5 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
6 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
7 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
8 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
9 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
10 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
11 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
12 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
13 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
14 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
15 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
16 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
17 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
18 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
19 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
20 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
21 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
22 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
23 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
24 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
25 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
26 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
27 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
28 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
29 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
30 ноября
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
1 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
2 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
3 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
4 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
5 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
6 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
7 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
8 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
9 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
10 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
11 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
12 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
13 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
14 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
15 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
16 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
17 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
18 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
19 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
20 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
21 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
22 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
23 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
24 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
25 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
26 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
27 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
28 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
29 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽
30 декабря
Музей материнства и младенчества Москва, Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 3
18:00 от 70 ₽

В ближайшие дни

Игровая программа «Дорога Z»
6+
Интерактивный
Игровая программа «Дорога Z»
30 июля в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 25000 ₽
Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина
0+
Исторические выставки
Посещение постоянной экспозиции Дома-музея Щепкина
14 августа в 15:00 Дом-музей Щепкина
Билеты
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере»
6+
Интерактивный
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере»
31 июля в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 23000 ₽
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