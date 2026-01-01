Оповещения от Киноафиши
Мадам Баттерфляй
Мадам Баттерфляй

Спектакль Мадам Баттерфляй

Постановка
Астана Опера
Продолжительность 2 часа 25 минут 

О спектакле

Опера «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини

«Мадам Баттерфляй» — опера в двух действиях, написанная великим композитором Джакомо Пуччини. Исполняется на итальянском языке с синхронными титрами на казахском и русском языках. Продолжительность спектакля составляет 2 часа 25 минут с одним антрактом. Обратите внимание, что возрастное ограничение для зрителей — 10+.

Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей.

История создания

Либретто для оперы написано Луиджи Илликой и Джузеппе Джакозой. Сюжет «Мадам Баттерфляй» основан на новелле американского писателя Джона Л. Лонга, переработанной Д. Беласко в драму. Пуччини, увидев пьесу в Лондоне, был так вдохновлён её правдивостью, что предложил создать оперное либретто. Первое представление оперы состоялось 17 февраля 1904 года в Милане, но первоначально она не произвела ожидаемого впечатления на зрителей и была снята с репертуара.

После сокращения некоторых номеров и разделения второго акта на два самостоятельных действия опера повторно была исполнена всего через три месяца и получила триумфальный успех. С тех пор «Мадам Баттерфляй» стабильно занимает место в репертуаре ведущих театров мира.

Тематика и стиль

Сюжет оперы, основанный на жизни в Японии, отражает европейское влечение к экзотике, характерное для конце XIX и начала XX века. Однако Пуччини не стремился воспроизводить японский национальный колорит. Главная цель композитора — передать человеческую драму и глубину человеческих переживаний, что ему удалось сделать благодаря музыкальным средствам, обогащая содержание первоисточника.

Постановочная группа

  • Дирижер-постановщик: Алан Бурибаев, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК
  • Режиссер-постановщик: Лоренцо Амато
  • Сценограф: Эцио Фриджерио
  • Художник по костюмам: Франка Скуарчапино
  • Хормейстер: Ержан Даутов, Заслуженный деятель Казахстана
  • Консультант по костюмам: Джунко Камохара
  • Художник по свету: Винченцо Рапони
  • Директор оперной труппы: Талгат Мусабаев, Заслуженный деятель Казахстана
  • Ассистент режиссера-постановщика: Еренбак Тойкенов
  • Ассистент художника по костюмам: Арасель Досмуратова
  • Помощники режиссера: Алтынганым Ахметова, Айнур Халелова, Мансия Естекова

Полезная информация

Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случаях отмены или переноса спектаклей. Во всех иных случаях возврат и обмен не производится.

