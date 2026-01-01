Опера «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини

«Мадам Баттерфляй» — опера в двух действиях, написанная великим композитором Джакомо Пуччини. Исполняется на итальянском языке с синхронными титрами на казахском и русском языках. Продолжительность спектакля составляет 2 часа 25 минут с одним антрактом. Обратите внимание, что возрастное ограничение для зрителей — 10+.

История создания

Либретто для оперы написано Луиджи Илликой и Джузеппе Джакозой. Сюжет «Мадам Баттерфляй» основан на новелле американского писателя Джона Л. Лонга, переработанной Д. Беласко в драму. Пуччини, увидев пьесу в Лондоне, был так вдохновлён её правдивостью, что предложил создать оперное либретто. Первое представление оперы состоялось 17 февраля 1904 года в Милане, но первоначально она не произвела ожидаемого впечатления на зрителей и была снята с репертуара.

После сокращения некоторых номеров и разделения второго акта на два самостоятельных действия опера повторно была исполнена всего через три месяца и получила триумфальный успех. С тех пор «Мадам Баттерфляй» стабильно занимает место в репертуаре ведущих театров мира.

Тематика и стиль

Сюжет оперы, основанный на жизни в Японии, отражает европейское влечение к экзотике, характерное для конце XIX и начала XX века. Однако Пуччини не стремился воспроизводить японский национальный колорит. Главная цель композитора — передать человеческую драму и глубину человеческих переживаний, что ему удалось сделать благодаря музыкальным средствам, обогащая содержание первоисточника.

Постановочная группа

Дирижер-постановщик: Алан Бурибаев, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК

Алан Бурибаев, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Режиссер-постановщик: Лоренцо Амато

Лоренцо Амато Сценограф: Эцио Фриджерио

Эцио Фриджерио Художник по костюмам: Франка Скуарчапино

Франка Скуарчапино Хормейстер: Ержан Даутов, Заслуженный деятель Казахстана

Ержан Даутов, Заслуженный деятель Казахстана Консультант по костюмам: Джунко Камохара

Джунко Камохара Художник по свету: Винченцо Рапони

Винченцо Рапони Директор оперной труппы: Талгат Мусабаев, Заслуженный деятель Казахстана

Талгат Мусабаев, Заслуженный деятель Казахстана Ассистент режиссера-постановщика: Еренбак Тойкенов

Еренбак Тойкенов Ассистент художника по костюмам: Арасель Досмуратова

Арасель Досмуратова Помощники режиссера: Алтынганым Ахметова, Айнур Халелова, Мансия Естекова

Полезная информация

