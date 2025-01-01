Меню
Любовь и голуби
Постановка
Краснодарский молодежный театр 12+
Спектакль "Любовь и голуби" в Краснодарском молодежном театре

В основе пьесы лежит история о Василии, типичном семьянине, который решает изменить своей жене Надежде. Отправляясь на отдых, он не только решает наладить роман с любовницей, но и кардинально изменить свою жизнь. Однако за стенами семейного уюта его ждут немало сюрпризов.

Непредсказуемые повороты жизни

Жизнь в новом, незнакомом городе оказывается не такой простой, как могло показаться. Постоянные метания между любовью и семьей заставляют Василия задуматься о своих истинных желаниях. Эта история о семейных отношениях, о любви и предательстве, прощении и одиночестве, демонстрирует, как легко потерять то, что по-настоящему важно.

Актуальность тематики

Размышления о ценности настоящей любви и семейного счастья остаются актуальными в любой эпохе. Спектакль заставляет зрителей задаться вопросами о своих сроках и выборе. Как далеко вы готовы зайти ради мимолетного счастья? Как сохранить истинные ценности в свете современных вызовов?

Не упустите шанс увидеть эту трогательную и проницательную историю на сцене Краснодарского молодежного театра. Погрузитесь в мир человеческих переживаний и мудрости, и, возможно, вы найдете ответы на важные вопросы о жизни и любви.

Режиссер
Александр Кладько
В ролях
Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
Юлия Макарова
Юлия Макарова
Елена Дементьева
Анастасия Ковьярова
Владислав Гоголев

Краснодар, 11 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:30
Краснодар, 12 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:30
Краснодар, 13 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:00 от 2000 ₽
Краснодар, 14 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
18:00 от 2000 ₽

