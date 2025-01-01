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Любэ
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Любэ

Народная музыка о войне, тяжелой доле и светлой ностальгии 0+
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О концерте/спектакле

Группа Любэ отмечает 35-летие!

Группа Любэ, известная своими патриотическими и народными песнями, скоро отметит знаменательную дату — 35 лет с момента своего основания. Группа была создана в 1989 году композитором Игорем Матвиенко и певцом Николаем Расторгуевым. Интересно, что название группы было выбрано благодаря жаргонному слову из детства Расторгуева, которое означает «разный» или «любой».

Музыкальный стиль и успех

Жанр, в котором творит Любэ, сложно определить, но многие эксперты склонны называть их музыку фолк-роком. Социально-патриотическая направленность прослеживается на протяжении всей карьеры группы. Характерная особенность Любэ — это огромное количество хитов, ставших народными: «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там за туманами», «Берёзы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат», «Давай за» и многие другие.

Восторженные зрители и аншлаги

За годы своего существования группа провела множество живых выступлений, которые неизменно собирали аншлаги. Миллионы зрителей как в России, так и за границей имели возможность насладиться музыкой Любэ. С момента своего появления на сцене, коллектив мгновенно завоевал популярность благодаря уникальному тембру Николая Расторгуева, характерному стилю аранжировок и обилию хоров в их песнях. Эти элементы стали залогом их успеха и любви зрителей на протяжении всех этих лет.

Наследие для новых поколений

Сейчас, спустя более 30 лет, третье поколение зрителей приходит на концерты Любэ. Их песни не потеряли своей актуальности и привлекательности, продолжая радовать слушателей.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться уникальной атмосферой концертов группы Любэ!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 3 октября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 6000 ₽
Челябинск, 3 ноября
Театр оперы и балета им. Глинки Челябинск, пл. Искусств, 1
19:00 от 3000 ₽

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