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Лягушки
Киноафиша Лягушки

Спектакль Лягушки

Постановка
Александринский театр 18+
Режиссер Никита Кобелев
Продолжительность 4 часа, 2 антракта
Возраст 18+

О спектакле

Лягушки: уникальный спектакль в Александринском театре

«Лягушки» — новая постановка Александринского театра, основанная на романе нобелевского лауреата Мо Яня. Это первая театральная инсценизация этого произведения, и она предлагает уникальный взгляд на сложные социальные и моральные вопросы.

Сюжет и Тематика

Действие спектакля разворачивается в Китае и охватывает широкий временной период — с 1950-х годов до начала XXI века. История сосредоточена на Вань Синь, выдающейся акушерке, которая становится решительным сторонником политики ограничения рождаемости. Спектакль исследует внутренний конфликт врача между профессиональными обязанностями и личной совестью, а также затрагивает важную для всего человечества тему ценности жизни ребенка.

Интересные факты

  • Мо Янь — один из самых известных современных китайских писателей, удостоенный Нобелевской премии по литературе в 2012 году.
  • Роман «Лягушки» рассматривает сложные вопросы политики и личной морали в контексте китайского общества.

 

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