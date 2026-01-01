Лягушки: уникальный спектакль в Александринском театре

«Лягушки» — новая постановка Александринского театра, основанная на романе нобелевского лауреата Мо Яня. Это первая театральная инсценизация этого произведения, и она предлагает уникальный взгляд на сложные социальные и моральные вопросы.

Сюжет и Тематика

Действие спектакля разворачивается в Китае и охватывает широкий временной период — с 1950-х годов до начала XXI века. История сосредоточена на Вань Синь, выдающейся акушерке, которая становится решительным сторонником политики ограничения рождаемости. Спектакль исследует внутренний конфликт врача между профессиональными обязанностями и личной совестью, а также затрагивает важную для всего человечества тему ценности жизни ребенка.

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