«Влюбленный носорог», театр «Балтийский дом»

Это пьеса китайского драматурга Ляо Имэй. Главный герой — обычный служащий зоопарка — безумно влюблен в прекрасную девушку. Он готов на всё, лишь бы завоевать её сердце. Но как сделать что-то по-настоящему выдающееся, если ты всего лишь скромный работник, которого давит его заурядная жизнь? Постепенно герой закапывается в свою безответную любовь и понимает, что теряет связь с реальностью. Его чувство становится разрушительным, и скромный служащий становится способен на преступление.

«Лягушки», Александринский театр

В основе роман китайского писателя и Нобелевского лауреата Мо Яня. Акушерка Вань Синь, когда-то спасавшая жизни, начинает бороться с рождаемостью. Она выполняет жесткие государственные приказы, которые заставляют героиню уничтожать сотни эмбрионов. Вань Синь видит страдания женщин, испытывает душевные метания, но продолжает своё кровавое дело. Постепенно она начинает видеть пугающие образы — к ней приходят души нерождённых детей, которых Вань Синь своими руками убила.

«Гамлет», театр Балтийский дом

Спектакль южноафриканских режиссёров Фреда Абрахамса и Марселя Мейер. Сюжет здесь канонический — молодой принц Гамлет пытается отомстить за смерть своего отца, короля Дании. Гамлет подозревает, что его отца убил его дядя Клавдий, тем более что это сказал принцу лично призрак убитого папы. Но идти на спектакль стоит ради африканского колорита, который режиссёры внесли в постановку. Экзотические костюмы и интересные визуальные образы отлично дополняют европейские театральные традиции. Например, как и во времена Шекспира, все роли, кроме одной, играют мужчины. Роли исполняют также артисты из ЮАР, поэтому можно увидеть ещё и другую актёрскую школу.

«Чудный мир гор и морей», театр «Балтийский дом»

Спектакль известного китайского режиссера Чжао Мяо. Он рассказывает о мальчике Лео, который настолько погружается в цифровой мир, что теряет интерес к реальному миру. Однако в день рождения он получает древнекитайскую «Книгу гор и морей» — это полностью меняет его жизнь. Современный китайский зумер отправляется в путешествие, где ему предстоит познакомиться с мифическими существами и древними легендами. Спектакль интересен и тем, что в нём элементы цирка du Soleil соединяются с современными технологиями — это превращает просмотр в аттракцион.

«Иблис и…», Александринский театр

В основе произведение азербайджанского драматурга Гусейна Джавида. Главный герой Ариф, философ и скептик, поддаётся искушению Иблиса, в мусульманской культуре это одно из имён дьявола. Ариф продает свою душу за богатство и красивых женщин, что приводит к разрушению его личности. Философ становится полем битвы между Иблисом и Богом, где дьявол хочет доказать порочность и недостойность людей. Это интересное исследование вечной темы борьбы добра и зла не через привычные христианские образы, а через мусульманскую точку зрения.

«Юпитер и Чайка. Без театра жить невозможно!», Александринский театр

Бразильская труппа «Сетор де Ареас Изоладас» показывает своё уникальное прочтение чеховской «Чайки». Сюжет почти не изменился — семья проводит время в загородном доме и рассуждает о сути искусства. При этом режиссёр Ада Луана вводит в текст Антона Павловича современные проблемы: виртуальные отмены, блокировки, при том что реальный мир рассказывает об утопических идеях. Отсутствие доверия к чему-либо. Невероятно экзотично услышать «Отчего вы всегда ходите в чёрном?» от людей другой культуры.