LRK Trio и Аглая Шиловская

Аглая Шиловская и LRK Trio: уникальное джазовое выступление в клубе Игоря Бутмана

Джаз-клуб Игоря Бутмана представляет особенный проект — совместное выступление певицы и актрисы Аглаи Шиловской и LRK Trio, одного из самых ярких коллективов современной российской джазовой сцены.

Знакомьтесь с Аглаей Шиловской

Аглая Шиловская — актриса театра и кино, обладающая выразительным вокалом и яркой сценической индивидуальностью. В её исполнении джазовые стандарты, классические произведения и авторские интерпретации шедевров советских композиторов обретают особую эмоциональную глубину.

Об LRK Trio

LRK Trio — это коллектив музыкантов нового поколения, успешно соединяющих традиции джаза с современным музыкальным языком. В состав трио входят пианист Евгений Лебедев и контрабасист Антон Ревнюк. Специально для выступления на Санкт-Петербургском джазовом фестивале к ним присоединится молодой барабанщик-виртуоз Омар Саидов. Музыканты известны своим тонким взаимодействием и безупречным чувством ансамбля.

Программа выступления

В программе прозвучат знаменитые джазовые стандарты, произведения из золотого фонда музыкального мира, а также неожиданные авторские аранжировки известных хитов на русском языке, созданные специально для этого проекта. Зрителей ждёт встреча джазовой свободы с театральной выразительностью, где мастерство исполнителей делает каждый номер самостоятельной историей.