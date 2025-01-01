Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лекция «Шедевры Сандро Боттичелли»
Билеты от 500₽
Киноафиша Лекция «Шедевры Сандро Боттичелли»

Лекция «Шедевры Сандро Боттичелли»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Лекция «Шедевры Сандро Боттичелли» в Люмьер-холле. Читает Наталия Дядюнова

Приглашаем вас погрузиться в мир шедевров Сандро Боттичелли — одного из самых выдающихся художников эпохи Ренессанса. В рамках этой увлекательной лекции мы обсудим его самые известные работы, такие как «Рождение Венеры» и «Весна», а также менее известные произведения, которые сыграли ключевую роль в формировании его уникального стиля и принесли ему признание во всей Флоренции.

Лектор: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.

Контекст творчества Боттичелли

Мы также обратим внимание на историко-культурный контекст, в котором развивалось творчество этого мастера. Шедевры Сандро Боттичелли являются ярким свидетельством влияния флорентийской городской культуры, античной мифологии, католической веры и философии эпохи Возрождения на искусство.

 

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Черный вигвам
0+
Интерактивный Современное искусство
Черный вигвам
3 августа в 17:00 Центр «Марс»
от 900 ₽
Путь на Восток. Искусство ХХ века.
16+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
Путь на Восток. Искусство ХХ века.
21 августа в 11:00 Новая Третьяковка
Билеты
Океанариум. Входной билет
0+
Интерактивный Экскурсия
Океанариум. Входной билет
26 июля в 10:00 Океанариум в ТРЦ «Рио»
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше