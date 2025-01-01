Лекция «Шедевры Сандро Боттичелли» в Люмьер-холле. Читает Наталия Дядюнова

Приглашаем вас погрузиться в мир шедевров Сандро Боттичелли — одного из самых выдающихся художников эпохи Ренессанса. В рамках этой увлекательной лекции мы обсудим его самые известные работы, такие как «Рождение Венеры» и «Весна», а также менее известные произведения, которые сыграли ключевую роль в формировании его уникального стиля и принесли ему признание во всей Флоренции.

Лектор: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.

Контекст творчества Боттичелли

Мы также обратим внимание на историко-культурный контекст, в котором развивалось творчество этого мастера. Шедевры Сандро Боттичелли являются ярким свидетельством влияния флорентийской городской культуры, античной мифологии, католической веры и философии эпохи Возрождения на искусство.