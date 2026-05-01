Спектакль Лебединое озеро

Лебединое озеро в Астана опере

Шедевр мировой классики «Лебединое озеро» был написан Петром Чайковским в 1875 году по заказу дирекции Императорских театров Москвы. Вдохновленный сказочным фольклором, балет рассказывает историю о девушке, которую злые чары превращают в птицу.

Сюжет

В балете принц Зигфрид, исполняя роль спасителя Одетты, сталкивается с роковой преданностью клятве. Когда на балу появляется Одиллия, поразительно похожая на Одетту, Зигфрид нарушает свою обет, что ведет к трагическим последствиям. Эта драма о любви, верности и борьбе с злом покорила сердца зрителей на протяжении веков.

Постановочная команда

Балетмейстер-постановщик: Алтынай Асылмуратова, Народная артистка России

Дирижер-постановщик: Арман Уразгалиев

Сценограф: Эцио Фриджерио

Художник по костюмам: Франка Скуарчапино

Ассистенты: Константин Заклинский, Елена Шерстнева. Художник по свету: Виничио Кели. Художник по проекциям: Серджио Металли. Музыкальный редактор: Долорес Умбеталиева. Технический руководитель: Виктор Караре. Режиссеры спектакля: Алтынганым Ахметова, Айнур Халелова.

Интересные факты

Балет «Лебединое озеро» обладает непревзойденной популярностью и стал основой всех классических редакций балета. Эта постановка привлекает как новичков, так и опытных ценителей, подчеркивая вечную красоту академического балетного искусства.

Премьера в театре «Астана Опера» состоялась 8 марта 2018 года.

