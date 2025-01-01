«Лаборатория цвета» — это уникальное иммерсивное шоу, которое соединяет искусство, психологию и современные технологии. Выставка проходит в новом Digital Art Центре «Внутришоу», расположенном на территории арт-квартала «Хлебозавод №9».
На площади в 500 кв. м развернуты удивительные проекции, которые охватывают стены и пол. Представьте, если бы Ньютон, Кандинский, Иттен, Достоевский и Брэдбери создали экспериментальные digital-комнаты. В «Лаборатории цвета» вы сможете увидеть 14 уникальных проекционных сцен, каждая из которых предлагает необычные визуальные эксперименты.
Шоу завершается интерактивной частью, где стены проекционного зала реагируют на ваши движения. Продолжительность спектакля составляет 35 минут, что позволяет вам полностью погрузиться в атмосферу.
«Внутришоу» — это новый арт-центр в Москве, который предлагает современное Digital искусство, включая выставки, шоу, музыкальные и театральные перформансы. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта!