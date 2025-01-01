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Лаборатория цвета
Билеты от 690₽
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Лаборатория цвета

6+
Возраст 6+
Билеты от 690₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир цвета: иммерсивное шоу в Digital Art Центре «Внутришоу»

«Лаборатория цвета» — это уникальное иммерсивное шоу, которое соединяет искусство, психологию и современные технологии. Выставка проходит в новом Digital Art Центре «Внутришоу», расположенном на территории арт-квартала «Хлебозавод №9».

Что вас ждет?

На площади в 500 кв. м развернуты удивительные проекции, которые охватывают стены и пол. Представьте, если бы Ньютон, Кандинский, Иттен, Достоевский и Брэдбери создали экспериментальные digital-комнаты. В «Лаборатории цвета» вы сможете увидеть 14 уникальных проекционных сцен, каждая из которых предлагает необычные визуальные эксперименты.

Почему стоит посетить?

  • Исследуйте влияние цвета: Узнайте, как цвет влияет на нас на уровне физиологии, психологии и культурного кода, основываясь на достоверных научных фактах.
  • Проверьте свою чувствительность: Испытайте, какие эмоции вызывает каждая комната — что вы почувствуете в желтой комнате, а что в красной?
  • Вдохновляйтесь: Насладитесь красивыми визуальными концепциями, где цвет начинает звучать, и даже можно «ходить по воде».
  • Помедитируйте: Остановитесь в потоке времени и узнайте что-то новое о себе.
  • Задумайтесь о будущем: Кто решает, какой цвет главный? Какого цвета наша эпоха? Что значит «цвета будущего»?

Интерактивность и продолжительность

Шоу завершается интерактивной частью, где стены проекционного зала реагируют на ваши движения. Продолжительность спектакля составляет 35 минут, что позволяет вам полностью погрузиться в атмосферу.

О центре «Внутришоу»

«Внутришоу» — это новый арт-центр в Москве, который предлагает современное Digital искусство, включая выставки, шоу, музыкальные и театральные перформансы. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
11:00 от 1090 ₽ 12:20 от 1090 ₽ 13:40 от 1090 ₽ 15:00 от 1090 ₽ 16:20 от 1090 ₽ 17:40 от 1090 ₽ 19:00 от 1090 ₽ 20:20 от 1090 ₽
27 июля
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
12:20 от 1090 ₽ 13:40 от 1090 ₽ 15:00 от 1090 ₽ 16:20 от 1090 ₽ 17:40 от 1090 ₽ 19:00 от 1090 ₽
28 июля
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
13:40 от 690 ₽ 15:00 от 690 ₽ 17:40 от 890 ₽ 19:00 от 890 ₽ 20:20 от 890 ₽
29 июля
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
13:40 от 690 ₽ 15:00 от 690 ₽ 17:40 от 890 ₽ 19:00 от 890 ₽ 20:20 от 890 ₽
30 июля
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
13:40 от 690 ₽ 15:00 от 690 ₽ 17:40 от 890 ₽ 19:00 от 890 ₽ 20:20 от 890 ₽
31 июля
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
13:40 от 690 ₽
1 августа
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
13:40 от 690 ₽ 15:00 от 690 ₽ 17:40 от 890 ₽ 19:00 от 890 ₽ 20:20 от 890 ₽
2 августа
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
11:00 от 1090 ₽ 12:20 от 1090 ₽ 13:40 от 1090 ₽ 15:00 от 1090 ₽ 16:20 от 1090 ₽ 17:40 от 1090 ₽ 19:00 от 1090 ₽ 20:20 от 1090 ₽
3 августа
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
12:20 от 1090 ₽ 13:40 от 1090 ₽ 15:00 от 1090 ₽ 16:20 от 1090 ₽ 17:40 от 1090 ₽ 19:00 от 1090 ₽

Фотографии

Лаборатория цвета Лаборатория цвета Лаборатория цвета Лаборатория цвета Лаборатория цвета Лаборатория цвета Лаборатория цвета Лаборатория цвета Лаборатория цвета Лаборатория цвета

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