Погружение в мир цвета: иммерсивное шоу в Digital Art Центре «Внутришоу»

«Лаборатория цвета» — это уникальное иммерсивное шоу, которое соединяет искусство, психологию и современные технологии. Выставка проходит в новом Digital Art Центре «Внутришоу», расположенном на территории арт-квартала «Хлебозавод №9».

Что вас ждет?

На площади в 500 кв. м развернуты удивительные проекции, которые охватывают стены и пол. Представьте, если бы Ньютон, Кандинский, Иттен, Достоевский и Брэдбери создали экспериментальные digital-комнаты. В «Лаборатории цвета» вы сможете увидеть 14 уникальных проекционных сцен, каждая из которых предлагает необычные визуальные эксперименты.

Почему стоит посетить?

Исследуйте влияние цвета: Узнайте, как цвет влияет на нас на уровне физиологии, психологии и культурного кода, основываясь на достоверных научных фактах.

Узнайте, как цвет влияет на нас на уровне физиологии, психологии и культурного кода, основываясь на достоверных научных фактах. Проверьте свою чувствительность: Испытайте, какие эмоции вызывает каждая комната — что вы почувствуете в желтой комнате, а что в красной?

Испытайте, какие эмоции вызывает каждая комната — что вы почувствуете в желтой комнате, а что в красной? Вдохновляйтесь: Насладитесь красивыми визуальными концепциями, где цвет начинает звучать, и даже можно «ходить по воде».

Насладитесь красивыми визуальными концепциями, где цвет начинает звучать, и даже можно «ходить по воде». Помедитируйте: Остановитесь в потоке времени и узнайте что-то новое о себе.

Остановитесь в потоке времени и узнайте что-то новое о себе. Задумайтесь о будущем: Кто решает, какой цвет главный? Какого цвета наша эпоха? Что значит «цвета будущего»?

Интерактивность и продолжительность

Шоу завершается интерактивной частью, где стены проекционного зала реагируют на ваши движения. Продолжительность спектакля составляет 35 минут, что позволяет вам полностью погрузиться в атмосферу.

О центре «Внутришоу»

«Внутришоу» — это новый арт-центр в Москве, который предлагает современное Digital искусство, включая выставки, шоу, музыкальные и театральные перформансы. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта!