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Карнавал. Видение розы. Лебедь. Шехеразада
Киноафиша Карнавал. Видение розы. Лебедь. Шехеразада

Спектакль Карнавал. Видение розы. Лебедь. Шехеразада

Вечер балетов Михаила Фокина
Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Михаил Фокин, Сергей Вихарев
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Одноактные балеты Михаила Фокина в Мариинском театре

25 мая в 19:00 в Мариинском театре пройдет вечер одноактных балетов Михаила Фокина. В программе — четыре знаковых произведения, которые стали классикой балетного искусства.

Карнавал - балет на музыку Роберта Шумана

Продолжительность спектакля: 30 минут

Балет «Карнаваль» был поставлен в 1910 году для благотворительного вечера и стал настоящей жемчужиной репертуара. Хореограф Михаил Фокин и художник Лев Бакст создали эту прелестную стилизацию комедии дель арте. Музыка Шумана вдохновила Фокина на создание ярких образов, таких как пылкий Флорестан и сентиментальный Эсебиус.

В центре сюжета — любовь Арлекина к Коломбине и несчастья Пьеро. Как вспоминал Фокин, «это был ряд отдельных характеристик, связанных постоянным появлением неудачника Пьеро и всегда победителя Арлекина». Спектакль был поставлен всего за три репетиции, что свидетельствует о его живости и импровизационном духе.

В «Карнаваль» выступали такие танцовщики, как Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский. После премьеры Сергей Дягилев включил его в программу «Русских сезонов», а в 1962 году Фокинская стилизация была возвращена в репертуар Константином Сергеевым.

Видение розы - балет на музыку Карла Марии фон Вебера

Продолжительность спектакля: 10 минут

«Видение розы» — одна из самых ярких миниатюр Фокина, созданная в 1911 году. Вдохновленная стихотворением Теофиля Готье, эта работа стала символом дягилевской труппы. Девушка, исполняемая Тамарой Карсавиной, создает атмосферу мечты и воспоминания, а Вацлав Нижинский, танцующий роль аромата розы, заставляет публику затаить дыхание.

Лебедь - миниатюра на музыку Камиля Сен-Санса

Продолжительность спектакля: 4 минуты

«Умирающий лебедь» — это знаковая работа, созданная в сотрудничестве Фокина с Анной Павловой. Спектакль стал ответом на критику и символом нового русского балета, сочетая технику и выразительность. «Умирающий лебедь» до сих пор остается одной из самых известных и любимых миниатюр в мире балета.

Шехерезада - балет на музыку Николая Римского-Корсакова

Продолжительность спектакля: 45 минут

Премьера «Шехеразады» в 1910 году в Париже произвела настоящий фурор. Сюжет, основанный на «1001 ночи», в сочетании с восточной экзотикой и волнующей музыкой Римского-Корсакова, привел зрителей в восторг. Хореография Фокина и исполнение Иды Рубинштейн и Вацлава Нижинского стали знаковыми моментами в истории балета.

«Шехеразада» до сих пор остается актуальной, удивляя зрителей своими яркими музыкальными и визуальными образами.

Не упустите возможность увидеть эти шедевры балетного искусства в исполнении лучших танцовщиков Мариинского театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 6250 ₽

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