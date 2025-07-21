Возвращение «Шехеразады» и возрождение «Русских сезонов» в Мариинском театре

Калейдоскоп восточных грёз и запретных желаний снова пронесётся по сцене в Петербурге: зрители увидят трагедию любви в исполнении прославленных звёзд — Шакировой и Кима.

Мариинский театр вновь раскроет страницы восточной сказки, сочинённой гением прошлого и вдохновлённой древними легендами. Спустя более чем столетие после своей ошеломительной премьеры, «Шехеразада» вновь восстанет из пыли времён, чтобы очаровать Петербург и поведать вечную историю о любви, способной разрушить королевства и зажечь сердца.

На роскошных подмостках петербургской сцены, блистательные прима-балерина Рената Шакирова и премьер Кимин Ким станут исполнителями главных ролей. Эта постановка была рождена во времена триумфальных «Русских сезонов» Сергея Дягилева, которые прославили русский балет на весь мир.

Показ спектакля, который состоится 27 июля, посвятят значимой дате — сто пятнадцатилетнему юбилею мировой премьеры балета, впервые представленного взыскательной парижской публике. Этот балет Михаил Фокин создал в 1910. Произведение это хрупкое и в то же время величественное. Оно родилось на волне восхищения арабскими сказаниями из собрания «Тысяча и одна ночь». В центре действия — мрачная притча о царе Шахрияре и его брате: одна роковая ночь, наполненная искушениями гарема, предательством одалисок и жестокой расплатой за мнимую неверность.

Сегодня зритель лицезреет «Шехеразаду» в реконструкции 1994, осуществлённой прославленным хореографом Андрисом Лиепой. Воссоздать аутентичность постановки помогли сохранившиеся эскизы из прошлого и бесценные видеозаписи, которые собирали в архивах по всему миру: от Библиотеки Луначарского в Санкт-Петербурге до Гарвардского университета и Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Дизайнерам и декораторам удалось воссоздать облик постановке таким, какой она была в золотом веке Дягилевских сезонов. Спустя более чем столетие после своей ошеломительной премьеры, «Шехеразада» вновь восстанет из зыбкой пыли времён, чтобы очаровать Петербург и поведать вечную историю о любви, способной разрушить королевства и зажечь сердца.