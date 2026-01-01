Взгляд изнутри. Документальная постановка по текстам журналистского расследования

«Интернат» – это постановка проекта «Наивно? Очень», основанная на текстах журналистки Елены Костюченко. В течение двух недель Лена жила в Психоневрологическом интернате, погружаясь в повседневную жизнь его обитателей и беседуя с медперсоналом. Результатом этого уникального опыта стал спектакль, который ставит перед зрителем важные социальные вопросы.

Цель спектакля

Основная задача спектакля – привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются люди, находящиеся в подобных учреждениях. Команда постановки стремится использовать сценическое искусство как средство для обсуждения этих острых проблем. Они надеются, что их работа станет катализатором для принятия законов, способствующих улучшению условий жизни таких людей.

Минимализм и эмоции

Спектакль выполнен в минималистичном стиле, действие разворачивается в практически пустом пространстве. Вместо разыгрывания личных историй пациентов, артисты стремятся поделиться их чувствами, показать эмоции, которые они испытывают. Это позволяет зрителям «попасть в Интернат» и осознать, что происходит за его пределами.

Актерский состав и информация о спектакле

В спектакле участвуют известные актеры: Нелли Уварова, Дмитрий Лысенков, Максим Керин, Мария Лапшина, Ольга Лапшина, Евгений Редько, Александр Суворов, Дмитрий Крестьянкин и Антон Кузнецов. Режиссером проекта является Екатерина Половцева.

Длительность спектакля составляет 1 час 20 минут без антракта. Не упустите возможность стать свидетелем этого важного театрального события и объединиться вокруг проблемы, которая затрагивает многих из нас.