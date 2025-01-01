Разбор-сбор автомата Калашникова, ПМ, СВД, ПК, снаряжение магазина

Приглашаем вас на захватывающее мероприятие, где вы сможете не только увидеть спектакль, но и узнать основы безопасного обращения с оружием! В программе - разбор и сбор автомата Калашникова, пистолета Макарова, снайперской винтовки СВД и пулемёта ПК, а также снаряжение магазина.

Теоретическая часть

Мы познакомим вас с современными средствами радиационно-химической защиты. Это интересная и важная информация, которая может пригодиться не только в театре, но и в жизни. Практика по желанию позволит вам применить полученные знания на деле.

Практическое занятие

Не обойдется и без практической части! У вас будет возможность пострелять по мишеням из страйкбольного автомата Калашникова. Это отличный способ почувствовать себя настоящим защитником!

Первая медицинская помощь

Также в программе - занятие по первой медицинской помощи. Вы научитесь накладывать жгут, делать перевязки и переносить «раненых» на плащ-палатках и носилках. Эти навыки могут оказаться жизненно важными!

Динамичные викторины

Вас ждут увлекательные викторины по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и первой медицинской помощи (ПМП) с призами для самых активных участников.

Как приобрести билет

Билеты на мероприятие можно приобрести на нашем сайте. Минимальное количество участников для группы - 10 человек.

Если у вас больше участников, не беспокойтесь! Билеты можно будет докупить в день мероприятия, за 10 минут до начала, в кассе Бункера.

Не упустите шанс стать частью уникального спектакля «Оборонительное искусство»! Ждем вас!