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Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере»
Билеты от 23000₽
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Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере»

6+
Возраст 6+
Билеты от 23000₽

О концерте/спектакле

Разбор-сбор автомата Калашникова, ПМ, СВД, ПК, снаряжение магазина

Приглашаем вас на захватывающее мероприятие, где вы сможете не только увидеть спектакль, но и узнать основы безопасного обращения с оружием! В программе - разбор и сбор автомата Калашникова, пистолета Макарова, снайперской винтовки СВД и пулемёта ПК, а также снаряжение магазина.

Теоретическая часть

Мы познакомим вас с современными средствами радиационно-химической защиты. Это интересная и важная информация, которая может пригодиться не только в театре, но и в жизни. Практика по желанию позволит вам применить полученные знания на деле.

Практическое занятие

Не обойдется и без практической части! У вас будет возможность пострелять по мишеням из страйкбольного автомата Калашникова. Это отличный способ почувствовать себя настоящим защитником!

Первая медицинская помощь

Также в программе - занятие по первой медицинской помощи. Вы научитесь накладывать жгут, делать перевязки и переносить «раненых» на плащ-палатках и носилках. Эти навыки могут оказаться жизненно важными!

Динамичные викторины

Вас ждут увлекательные викторины по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и первой медицинской помощи (ПМП) с призами для самых активных участников.

Как приобрести билет

Билеты на мероприятие можно приобрести на нашем сайте. Минимальное количество участников для группы - 10 человек. 

Если у вас больше участников, не беспокойтесь! Билеты можно будет докупить в день мероприятия, за 10 минут до начала, в кассе Бункера.

Не упустите шанс стать частью уникального спектакля «Оборонительное искусство»! Ждем вас!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
24 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
25 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
26 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
27 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
28 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
29 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
30 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
31 июля
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
1 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
2 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
3 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
4 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
5 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
6 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
7 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
8 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
9 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
10 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
11 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
12 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
13 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
14 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
15 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
16 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
17 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
18 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
19 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
20 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
21 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
22 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
23 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
24 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
25 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
26 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
27 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
28 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
29 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
30 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
31 августа
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
1 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
2 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
3 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
4 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
5 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
6 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
7 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
8 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
9 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
10 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
11 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
12 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
13 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
14 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
15 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
16 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
17 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
18 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
19 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
20 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
21 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
22 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
23 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
24 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
25 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
26 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
27 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
28 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
29 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
30 сентября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
1 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
2 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
3 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
4 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
5 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
6 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
7 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
8 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
9 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
10 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
11 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
12 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
13 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
14 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
15 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
16 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
17 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
18 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
19 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
20 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
21 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
22 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
23 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
24 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
25 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
26 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
27 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
28 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
29 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
30 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
31 октября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
1 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
2 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
3 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
4 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
5 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
6 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
7 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
8 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
9 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
10 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
11 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
12 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
13 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
14 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
15 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
16 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
17 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
18 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
19 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
20 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
21 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
22 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
23 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
24 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
25 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
26 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
27 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
28 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
29 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
30 ноября
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
1 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
2 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
3 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
4 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
5 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
6 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
7 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
8 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
9 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
10 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
11 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
12 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
13 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
14 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
15 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
16 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
17 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
18 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
19 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
20 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
21 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
22 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
23 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
24 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
25 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
26 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
27 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
28 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
29 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
30 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽
31 декабря
Бункер-42 на Таганке Москва, 5-й Котельнический пер., 11
19:00 от 23000 ₽

В ближайшие дни

Мультимедийная выставка «Большая Страна»
0+
Инсталляция Интерактивный
Мультимедийная выставка «Большая Страна»
10 августа в 17:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 500 ₽
Elements
0+
Интерактивный Новые медиа Иммерсивный
Elements
19 августа в 17:00 Арт-пространство Luminar
от 250 ₽
Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
0+
Живопись Классическое искусство
Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
20 августа в 10:00 Музей Аполлинария Васнецова
Билеты
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