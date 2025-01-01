Спектакль Игроки

Меню
Постановка
Цехъ 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

Театральная Гоголиада: «Игроки» в театре ЦЕХЪ

Заколдованные тексты Николая Васильевича Гоголя продолжают вдохновлять театральные труппы. Вслед за успешной постановкой «Нос» театр ЦЕХЪ вновь обращается к гоголевским сюжетам с новым спектаклем «Игроки». Это продолжение цеховской Гоголиады обещает увлечь зрителей не только остроумными диалогами, но и глубокими размышлениями о жизни и искусстве.

Комедия о современности

Подзаголовок «Дела давно минувших дней», присвоенный комедии, кажется, может ввести в заблуждение. Чем больше погружаешься в перипетии гоголевских «Игроков», тем яснее понимаешь: история эта вовсе не про ловких картежников далекой эпохи. Скорее, она отражает современные реалии и вечные вопросы о том, что такое искусство.

Искусство и обман

Гоголь заставляет нас задуматься: кто посвятил свою жизнь искусству, тот возвысился над бытом и постигает высшие тайны. Вопрос о том, можно ли считать искусством ловкий обман, виртуозное плутовство и безукоризненные аферы, остается открытым. Возможно, в этом нет ничего страшного, пока не найдется тот, чье мастерство окажется совершеннее твоего.

Путь к счастью

Как гласит одна из тем спектакля, что же делать, когда вместо двери в свой счастливый мир ты видишь лишь кривляющееся отражение в зеркале? Эта мысль добавляет глубины и остроты в восприятие классической комедии, позволяя зрителям задуматься о своих собственных стремлениях и реальности.

Не упустите возможность увидеть новый взгляд на гоголевские тексты в спектакле «Игроки» в театре ЦЕХЪ. Это не просто комедия, а повод для размышлений о сущности искусства и человеческой природы.

Режиссер
Виктор Бугаков
В ролях
Андрей Чулков
Михаил Васильев
Михаил Каргапольцев
Тарон Алексанян
Виктор Кривонос

