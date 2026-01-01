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Иҗади очрашу. Шәрык кичләре / Творческая встреча. Восточные вечера
Киноафиша Иҗади очрашу. Шәрык кичләре / Творческая встреча. Восточные вечера

Спектакль Иҗади очрашу. Шәрык кичләре / Творческая встреча. Восточные вечера

Постановка
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Восточные вечера: новая театральная традиция в Казани

«Восточные вечера» – это уникальный цикл культурных мероприятий, который познакомит зрителей с многогранным миром искусства. Здесь вы найдете не только творческие встречи с известными личностями, но и разнообразные лекции на актуальные темы. Программу дополнит множество мастер-классов как для взрослых, так и для детей, а также музыкальные и поэтические вечера.

Что вас ждет?

За время проведения «Восточных вечеров» вы сможете не только насладиться уникальными выступлениями, но и пообщаться с интересными людьми. На творческих встречах поделятся своим опытом талантливые артисты и эксперты различных областей. Лекции откроют новые идеи и концепции, которые смогут вдохновить на создание собственных произведений.

Как принять участие?

Вход на все мероприятия свободный, однако необходимо предварительно зарегистрироваться. Не упустите возможность насладиться атмосферой творчества и общения!

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