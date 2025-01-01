Жутко-смешная шоу-вечеринка: Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй»
Главное событие осени для всей семьи! Вечеринка года по версии Nevermore Academy — это именно то, что вам нужно. В день, когда тени оживают, а свечи горят особенно ярко, Уэнсдэй приглашает детей и родителей на Главный Хеллоуин-Бал, который обещает быть мистическим, захватывающим и невероятно весёлым!
Что вас ждёт?
- Герои один в один, словно сошедшие с экрана
- Welcome Zone — встреча гостей и приветственный напиток «Червивая Мэри»
- Skeleton-show — шоу летающих скелетов
- Тематическое меню и жуткий аквагрим
- Фотосессия с главными героями
Программа вечера
- Шоу-открытие «Жуткая семейка»
- Шоу на грани науки и мистики
- «Безумный дядя Фестер» — шоу с молниями
- Иллюзионное шоу «Тёмные делишки»
- Фехтовальный поединок
- Бумажная дискотека «Бал в серебре» (от 100 кг серебряных полосок)
Конкурсы и подарки
- Конкурс костюмов с призами
- Подарок каждому ребёнку (даже если ему 64 года!)
- Фото-видео-контент после мероприятия
Что включено в стоимость билета?
- Участие во всех активностях на Welcome Zone
- Приветственный напиток «Червивая Мэри»
- Участие в развлекательной шоу-программе «Хэллоуин с Уэнсдэй»
- Участие в бумажной дискотеке «Бал в серебре»
- Презент от семейки Адамс
«Бал с Уэнсдэй» — это легендарная вечеринка, о которой будут говорить все!
Рекомендации и полезная информация
- Рекомендуемый возраст — 6+
- Дети до 4-х лет — бесплатно!
- Сменная обувь — по желанию, но улыбки — обязательно!
- Еда и напитки по тематическому меню, а также аквагрим оплачиваются на месте, по мере необходимости.
- Общая продолжительность мероприятия — 120 минут: 30 минут Welcome + 90 минут шоу-программа.
- В билетах указано время начала welcome-программы, приходить заранее не нужно.