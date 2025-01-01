Меню
Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй»
6+
О концерте/спектакле

Жутко-смешная шоу-вечеринка: Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй»

Главное событие осени для всей семьи! Вечеринка года по версии Nevermore Academy — это именно то, что вам нужно. В день, когда тени оживают, а свечи горят особенно ярко, Уэнсдэй приглашает детей и родителей на Главный Хеллоуин-Бал, который обещает быть мистическим, захватывающим и невероятно весёлым!

Что вас ждёт?

  • Герои один в один, словно сошедшие с экрана
  • Welcome Zone — встреча гостей и приветственный напиток «Червивая Мэри»
  • Skeleton-show — шоу летающих скелетов
  • Тематическое меню и жуткий аквагрим
  • Фотосессия с главными героями

Программа вечера

  • Шоу-открытие «Жуткая семейка»
  • Шоу на грани науки и мистики
  • «Безумный дядя Фестер» — шоу с молниями
  • Иллюзионное шоу «Тёмные делишки»
  • Фехтовальный поединок
  • Бумажная дискотека «Бал в серебре» (от 100 кг серебряных полосок)

Конкурсы и подарки

  • Конкурс костюмов с призами
  • Подарок каждому ребёнку (даже если ему 64 года!)
  • Фото-видео-контент после мероприятия

Что включено в стоимость билета?

  • Участие во всех активностях на Welcome Zone
  • Приветственный напиток «Червивая Мэри»
  • Участие в развлекательной шоу-программе «Хэллоуин с Уэнсдэй»
  • Участие в бумажной дискотеке «Бал в серебре»
  • Презент от семейки Адамс

«Бал с Уэнсдэй» — это легендарная вечеринка, о которой будут говорить все!

Рекомендации и полезная информация

  • Рекомендуемый возраст — 6+
  • Дети до 4-х лет — бесплатно!
  • Сменная обувь — по желанию, но улыбки — обязательно!
  • Еда и напитки по тематическому меню, а также аквагрим оплачиваются на месте, по мере необходимости.
  • Общая продолжительность мероприятия — 120 минут: 30 минут Welcome + 90 минут шоу-программа.
  • В билетах указано время начала welcome-программы, приходить заранее не нужно.

Ноябрь
3 ноября понедельник
12:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 2500 ₽
16:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 2500 ₽

Фотографии

Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй» Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй» Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй» Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй» Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй» Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй» Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй» Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй» Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй» Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй» Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй» Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй»

