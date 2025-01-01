Жутко-смешная шоу-вечеринка: Хэллоуин «Бал с Уэнсдэй»

Главное событие осени для всей семьи! Вечеринка года по версии Nevermore Academy — это именно то, что вам нужно. В день, когда тени оживают, а свечи горят особенно ярко, Уэнсдэй приглашает детей и родителей на Главный Хеллоуин-Бал, который обещает быть мистическим, захватывающим и невероятно весёлым!

Что вас ждёт?

Герои один в один, словно сошедшие с экрана

Welcome Zone — встреча гостей и приветственный напиток «Червивая Мэри»

Skeleton-show — шоу летающих скелетов

Тематическое меню и жуткий аквагрим

Фотосессия с главными героями

Программа вечера

Шоу-открытие «Жуткая семейка»

Шоу на грани науки и мистики

«Безумный дядя Фестер» — шоу с молниями

Иллюзионное шоу «Тёмные делишки»

Фехтовальный поединок

Бумажная дискотека «Бал в серебре» (от 100 кг серебряных полосок)

Конкурсы и подарки

Конкурс костюмов с призами

Подарок каждому ребёнку (даже если ему 64 года!)

Фото-видео-контент после мероприятия

Что включено в стоимость билета?

Участие во всех активностях на Welcome Zone

Приветственный напиток «Червивая Мэри»

Участие в развлекательной шоу-программе «Хэллоуин с Уэнсдэй»

Участие в бумажной дискотеке «Бал в серебре»

Презент от семейки Адамс

«Бал с Уэнсдэй» — это легендарная вечеринка, о которой будут говорить все!

Рекомендации и полезная информация