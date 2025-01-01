Спектакль Ханума

Водевиль с грузинским колоритом

Что случилось в Тифлисе? Все кумушки в Авлабаре шепчутся, а кинто поют на базаре — Кабато решила бросить вызов самой Хануме!

Опыт и азарт в схватке за князя

Сваха против свахи, опыт против азарта! В борьбе за право устроить свадьбу князя Пантиашвили будут использованы интриги, переодевания, хитрости и неожиданные признания. Кто победит и кому достанутся все женихи и невесты Авлабара?

Пьеса Цагарели

«Ханума» — это комедия-водевиль, жанр, сочетающий комедийное представление с песнями и танцами. В основе спектакля — одноименная пьеса Авксентия Цагарели, написанная в 1882 году.

Яркое и современное исполнение

Наш театр предлагает новую интерпретацию этой классики: звонкая музыка, яркие костюмы и выразительные декорации создают уникальную атмосферу.

Блистательная игра актеров

Игра неподражаемых артистов заворожит каждого зрителя, подарит бурю эмоций и сохранит весёлое настроение надолго!