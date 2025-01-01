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Ханума
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Спектакль Ханума

16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Водевиль с грузинским колоритом 

Что случилось в Тифлисе? Все кумушки в Авлабаре шепчутся, а кинто поют на базаре — Кабато решила бросить вызов самой Хануме!

Опыт и азарт в схватке за князя

Сваха против свахи, опыт против азарта! В борьбе за право устроить свадьбу князя Пантиашвили будут использованы интриги, переодевания, хитрости и неожиданные признания. Кто победит и кому достанутся все женихи и невесты Авлабара?

Пьеса Цагарели

«Ханума» — это комедия-водевиль, жанр, сочетающий комедийное представление с песнями и танцами. В основе спектакля — одноименная пьеса Авксентия Цагарели, написанная в 1882 году.

Яркое и современное исполнение

Наш театр предлагает новую интерпретацию этой классики: звонкая музыка, яркие костюмы и выразительные декорации создают уникальную атмосферу.

Блистательная игра актеров

Игра неподражаемых артистов заворожит каждого зрителя, подарит бурю эмоций и сохранит весёлое настроение надолго!

Режиссер
Нина Чусова
В ролях
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Сергей Рубеко
Сергей Рубеко
Ольга Волкова
Ольга Волкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 23 марта
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
19:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 24 марта
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 2000 ₽
Волгоград, 25 марта
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
19:00 от 2000 ₽

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