Ханты и манси — часть Великой России
О выставке

Выставка «Ханты и манси — часть Великой России» в НГХМ

В Новосибирском государственном художественном музее (НГХМ) открылась уникальная выставка, посвященная богатейшему культурному наследию обских угров. Экспозиция охватывает шесть столетий истории — от археологических находок XV–XVII веков до этнографических материалов начала XXI века.

Тематические разделы

Экспонаты выставки разделены на две основные категории: бытовая сфера и сакральный мир. Первый раздел демонстрирует адаптацию народа к суровым условиям Севера, а второй — раскрывает их духовный мир и обряды.

Уникальные экспонаты

Посетители смогут увидеть разнообразные интересные экспонаты, среди которых:

  • Фигуры домашних божеств и небесных покровителей.
  • Атрибуты медвежьего праздника, шаманства и культа предков.
  • Шлем манси 1920–1930-х годов с изображением богатыря Мир-сусне-хума в образе красногвардейца.
  • Татарская сабля XVIII века, служившая шаману орудием ворожбы.

Выставка предлагает уникальную возможность узнать больше о традициях и культуре ханты и манси. Не упустите шанс погрузиться в мир северных народов и их обычаев!

Август
2 августа воскресенье
19:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 500 ₽

