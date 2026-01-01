Выставка «Ханты и манси — часть Великой России» в НГХМ

В Новосибирском государственном художественном музее (НГХМ) открылась уникальная выставка, посвященная богатейшему культурному наследию обских угров. Экспозиция охватывает шесть столетий истории — от археологических находок XV–XVII веков до этнографических материалов начала XXI века.

Тематические разделы

Экспонаты выставки разделены на две основные категории: бытовая сфера и сакральный мир. Первый раздел демонстрирует адаптацию народа к суровым условиям Севера, а второй — раскрывает их духовный мир и обряды.

Уникальные экспонаты

Посетители смогут увидеть разнообразные интересные экспонаты, среди которых:

Фигуры домашних божеств и небесных покровителей.

Атрибуты медвежьего праздника, шаманства и культа предков.

Шлем манси 1920–1930-х годов с изображением богатыря Мир-сусне-хума в образе красногвардейца.

Татарская сабля XVIII века, служившая шаману орудием ворожбы.

Выставка предлагает уникальную возможность узнать больше о традициях и культуре ханты и манси.