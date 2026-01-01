Летний фестиваль пива в Новосибирске

Новосибирск приглашает всех любителей пенного напитка на уникальный летний фестиваль пива, где вас ждет удивительное разнообразие — более 200 сортов пива, сидра и меда. Это отличная возможность попробовать разные виды и выбрать свои фавориты в рамках безлимитной дегустации.

Что вас ждет на фестивале

Фестиваль предлагает посетителям не только обширный ассортимент напитков, но и праздничную атмосферу, наполненную музыкой и различными развлекательными мероприятиями. Это идеальное место для встречи с друзьями и наслаждения атмосферой летнего веселья.

Почему стоит посетить

Помимо дегустации, на фестивале будут установлены палатки с закусками от местных производителей. Также планируются мастер-классы и семинары, где можно узнать о процессе производства напитков и истории пивоварения.

Приходите насладиться летним праздником пива в Новосибирске и откройте для себя новые вкусовые горизонты!