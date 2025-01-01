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Городская Ферма на ВДНХ
Билеты от 500₽
Киноафиша Городская Ферма на ВДНХ

Городская Ферма на ВДНХ

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Городская ферма на ВДНХ: уникальное пространство для всей семьи

Городская ферма на ВДНХ – это уникальный уголок, расположенный в историческом парке, который давно ассоциируется с сельским хозяйством. Здесь, в окружении многолетних деревьев, вы сможете насладиться природой и творчеством, не покидая пределов Москвы.

Интерактивные развлечения для детей и взрослых

На территории комплекса функционируют:

  • Интерактивный зоопарк
  • Оранжерея
  • Мастерские с мастер-классами для детей

Каждые выходные здесь проходят бесплатные семейные мероприятия, которые подарят незабываемые моменты. Сезонные программы разнообразны: летом вас ждут квесты и тимбилдинги, а зимой – новогодние представления и забавные активности.

Образовательный центр для всей семьи

Городская Ферма – это не просто место для отдыха. Это семейный образовательный центр, где и взрослые, и дети могут:

  • Отдохнуть от городской суеты
  • Провести время за творчеством и играми
  • Научиться заботе о природе и животных

Не забудьте заглянуть в уютное кафе «Ферма», где можно отдохнуть после насыщенного дня.

Посетите Городскую ферму на ВДНХ и окунитесь в мир природы и творчества! Это отличная возможность для семейного отдыха в сердце Москвы.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
10:30 от 500 ₽
25 июля
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
10:30 от 500 ₽
26 июля
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
10:30 от 600 ₽
27 июля
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
10:30 от 600 ₽
29 июля
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
10:30 от 500 ₽
30 июля
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
10:30 от 500 ₽
31 июля
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
10:30 от 500 ₽

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