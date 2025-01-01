Городская ферма на ВДНХ – это уникальный уголок, расположенный в историческом парке, который давно ассоциируется с сельским хозяйством. Здесь, в окружении многолетних деревьев, вы сможете насладиться природой и творчеством, не покидая пределов Москвы.
На территории комплекса функционируют:
Каждые выходные здесь проходят бесплатные семейные мероприятия, которые подарят незабываемые моменты. Сезонные программы разнообразны: летом вас ждут квесты и тимбилдинги, а зимой – новогодние представления и забавные активности.
Городская Ферма – это не просто место для отдыха. Это семейный образовательный центр, где и взрослые, и дети могут:
Не забудьте заглянуть в уютное кафе «Ферма», где можно отдохнуть после насыщенного дня.
Посетите Городскую ферму на ВДНХ и окунитесь в мир природы и творчества! Это отличная возможность для семейного отдыха в сердце Москвы.