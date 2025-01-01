Городская ферма на ВДНХ: уникальное пространство для всей семьи

Городская ферма на ВДНХ – это уникальный уголок, расположенный в историческом парке, который давно ассоциируется с сельским хозяйством. Здесь, в окружении многолетних деревьев, вы сможете насладиться природой и творчеством, не покидая пределов Москвы.

Интерактивные развлечения для детей и взрослых

На территории комплекса функционируют:

Интерактивный зоопарк

Оранжерея

Мастерские с мастер-классами для детей

Каждые выходные здесь проходят бесплатные семейные мероприятия, которые подарят незабываемые моменты. Сезонные программы разнообразны: летом вас ждут квесты и тимбилдинги, а зимой – новогодние представления и забавные активности.

Образовательный центр для всей семьи

Городская Ферма – это не просто место для отдыха. Это семейный образовательный центр, где и взрослые, и дети могут:

Отдохнуть от городской суеты

Провести время за творчеством и играми

Научиться заботе о природе и животных

Не забудьте заглянуть в уютное кафе «Ферма», где можно отдохнуть после насыщенного дня.

Посетите Городскую ферму на ВДНХ и окунитесь в мир природы и творчества! Это отличная возможность для семейного отдыха в сердце Москвы.