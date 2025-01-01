Спектакль Голос отца

По книге Андрея Платонова

Пьеса «Голос отца» была впервые опубликована в ташкентском журнале «Звезда Востока» в 1967 году, однако до этого долгое время ходила по Москве в виде «самиздата».

Основная идея: память и связь с предками

Главная тема пьесы — разрушение памяти и утрата связи с предками, теми, кто создавал этот мир. Без уважения к прошлому невозможно построить настоящее. Через воспоминания об отце главный герой налаживает духовные связи с миром, который хочет сделать своим. Но неожиданно появляется человек с ломиком, разрушая эту связь. Это превращает людей в «манкуртов» — тех, кто утратил исторические корни.

Современная интерпретация

Экстраполируя сюжет на современность, можно представить место кладбища, превращенное в парк с дискотеками или «голыми вечеринками». Увы, подобные примеры в нашем обществе встречаются и сегодня. Пьеса олицетворяет портрет потребительского общества, к которому мы стремимся.

Платонов о жизни и вечности

Андрей Платонов в своих произведениях, включая «Голос отца», подчеркивает мысль о продолжении жизни после смерти. Он призывает помнить об этом, подниматься над суетой и становиться частью вечного и вселенского. Даже самые обычные проявления жизни писатель воспринимал как таинственные и непостижимые, преклоняясь перед явлениями природы и проявлениями человеческой души.

Сценический эксперимент Марка Розовского

Марк Розовский стал первым советским режиссером, который решился на театральный эксперимент с прозой Платонова. В 1996 году он поставил сатирическую комедию «Город Градов» с актерами студии МГУ «Наш дом». Эта работа была началом долгой дружбы режиссера с вдовой и дочерью писателя.

Марк Розовский о постановке Платонова

«Я испытал сильнейшее желание поставить Платонова на сцене, хотя понимал, что его проза мне не поддастся, если я не сумею передать в сценической игре главное — то, что восхищает меня как читателя: единение поэтики Платонова с его мировоззрением», — отмечает режиссер.

Для постановки Платонова на сцене требуется создать особую атмосферу и действия, параллельные авторскому слову. Важно найти зрелищный контрапункт, который бы не просто иллюстрировал текст, а дополнял его образами, соответствующими стилю и содержанию произведения.