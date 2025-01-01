Меню
Евгений Григорьев
Новая концертная программа Евгения Григорьева

В 2026 году автор-исполнитель Евгений Григорьев порадует своих слушателей новой концертной программой «За всё тебя благодарю». Это название было выбрано благодаря одноименной песне, которая была выпущена в 2025 году.

Песня «За всё тебя благодарю» быстро завоевала сердца многих поклонников творчества артиста. Она стала настоящим символом его нового творческого этапа и вдохновила его на создание программы, насыщенной глубокими чувствами.

Темы программы

Концертная программа обещает быть пронизана атмосферой любви, добра и духовного общения со зрителем. Евгений Григорьев стремится создать не просто музыкальное выступление, а особое пространство, где каждый сможет испытывать искренние эмоции и разделить впечатления с другими слушателями.

Подготовка к концерту

Артист активно работает над программой, что позволит ему передать все нюансы своей музыки и мироощущения. Ожидается, что концерт станет ярким событием в культурной жизни, а зрители смогут погрузиться в удивительный мир творчества Евгения Григорьева.

Февраль
12 февраля четверг
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1800 ₽

