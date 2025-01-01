Спектакль Это не я

Независимый театральный коллектив «Место» представляет новый спектакль, который погружает зрителя в атмосферу ностальгии и узнаваемых образов из классического советского кино. Режиссер, вдохновленный фильмами, такими как «Ирония судьбы», «Осенний марафон» и «Полет во сне и наяву», создает уникальное театральное произведение, играющее на эмоциональной памяти зрителей.
В спектакле мы встретим персонажа, который вызывает ассоциации с Женей Лукашиным, Бузыкиным и героем Янковского. Эти образы, уже зашитые в наше ДНК, оживают на сцене, заставляя зрителей вспомнить моменты из любимых фильмов. Наша реакция на фразы, такие как «давайте негромко, давайте вполголоса», становится частью общего эмоционального переживания.
Главную роль в спектакле исполняет блестящий актер Сергей Шайдаков, чье мастерство и харизма привносят в спектакль особую атмосферу. Его игра обещает стать настоящим украшением постановки и привлечь внимание как любителей театра, так и поклонников кино.
Драматургом спектакля является Арсений Фарятьев, лауреат национальной премии «Золотая маска». Художник по свету Игорь Фомин и помощник режиссера Анастасия Доронина также внесли свой вклад в создание этого уникального театрального опыта.
Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля, который обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и погрузить в мир знакомых образов!