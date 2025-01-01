Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 4000₽
Киноафиша Это не я

Спектакль Это не я

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Путешествие в мир знакомых образов

Независимый театральный коллектив «Место» представляет новый спектакль, который погружает зрителя в атмосферу ностальгии и узнаваемых образов из классического советского кино. Режиссер, вдохновленный фильмами, такими как «Ирония судьбы», «Осенний марафон» и «Полет во сне и наяву», создает уникальное театральное произведение, играющее на эмоциональной памяти зрителей.

Знакомые образы и герои

В спектакле мы встретим персонажа, который вызывает ассоциации с Женей Лукашиным, Бузыкиным и героем Янковского. Эти образы, уже зашитые в наше ДНК, оживают на сцене, заставляя зрителей вспомнить моменты из любимых фильмов. Наша реакция на фразы, такие как «давайте негромко, давайте вполголоса», становится частью общего эмоционального переживания.

Исполнитель главной роли

Главную роль в спектакле исполняет блестящий актер Сергей Шайдаков, чье мастерство и харизма привносят в спектакль особую атмосферу. Его игра обещает стать настоящим украшением постановки и привлечь внимание как любителей театра, так и поклонников кино.

Команда спектакля

Драматургом спектакля является Арсений Фарятьев, лауреат национальной премии «Золотая маска». Художник по свету Игорь Фомин и помощник режиссера Анастасия Доронина также внесли свой вклад в создание этого уникального театрального опыта.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля, который обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и погрузить в мир знакомых образов!

Режиссер
Антон Фёдоров
Антон Фёдоров
В ролях
Сергей Шайдаков
Наталья Рычкова
Ирина Рудницкая
Екатерина Березина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
20:00 от 4000 ₽

В других городах

Новосибирск, 2 ноября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
15:00 от 2500 ₽ 19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Это не я Это не я Это не я

В ближайшие дни

Причал
16+
Драма
Причал
2 октября в 19:00 Театр на Таганке. Сцена на Факельном
от 1000 ₽
Новые приключения Элли и ее друзей
6+
Мюзикл Детский
Новые приключения Элли и ее друзей
29 ноября в 12:00 Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
от 1000 ₽
Айболит и все, все, все!
0+
Детский Иммерсивный
Айболит и все, все, все!
2 августа в 18:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше