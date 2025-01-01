Спектакль Это не я

Путешествие в мир знакомых образов

Независимый театральный коллектив «Место» представляет новый спектакль, который погружает зрителя в атмосферу ностальгии и узнаваемых образов из классического советского кино. Режиссер, вдохновленный фильмами, такими как «Ирония судьбы», «Осенний марафон» и «Полет во сне и наяву», создает уникальное театральное произведение, играющее на эмоциональной памяти зрителей.

Знакомые образы и герои

В спектакле мы встретим персонажа, который вызывает ассоциации с Женей Лукашиным, Бузыкиным и героем Янковского. Эти образы, уже зашитые в наше ДНК, оживают на сцене, заставляя зрителей вспомнить моменты из любимых фильмов. Наша реакция на фразы, такие как «давайте негромко, давайте вполголоса», становится частью общего эмоционального переживания.

Исполнитель главной роли

Главную роль в спектакле исполняет блестящий актер Сергей Шайдаков, чье мастерство и харизма привносят в спектакль особую атмосферу. Его игра обещает стать настоящим украшением постановки и привлечь внимание как любителей театра, так и поклонников кино.

Команда спектакля

Драматургом спектакля является Арсений Фарятьев, лауреат национальной премии «Золотая маска». Художник по свету Игорь Фомин и помощник режиссера Анастасия Доронина также внесли свой вклад в создание этого уникального театрального опыта.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля, который обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и погрузить в мир знакомых образов!