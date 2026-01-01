Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двое в поле
Киноафиша Двое в поле

Спектакль Двое в поле

Притча о том, что отсутствие духовного роста толкает человека в собственный узкий рутинный ад 16+
Продолжительность 55 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль "Двое в поле" - инновационная постановка малой формы, приглашаемая вас открыть в новом сезоне. Режиссер данного произведения обращает внимание зрителя на важность духовного развития человека, выделяя значимость глубокого смысла жизни перед примитивными материальными аспектами.

В форме абсурдистской притчи театрализованы размышления о том, что отсутствие духовного роста толкает человека в собственный узкий рутинный ад. Через элементы юмора, философских и абсурдных диалогов, спектакль поднимает вопросы осмысленности человеческого бытия, смысла жизни и страха перед смертью, поиска направления, где нужно двигаться, достижения окончательной цели и обязательности морального и духовного выбора.

Режиссер
Никита Московой-Руссо
В ролях
Вячеслав Мельник
Дмитрий Рахманин
Денис Чистяков

Фотографии

Двое в поле Двое в поле Двое в поле Двое в поле
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше