Спектакль Дождь в Нойкельне

«Случайные, а может быть, закономерные встречи беспокойных людей тёмной ночью в не самом благополучном районе Берлина». Так начинается захватывающая пьеса Пауля Бродовски, рассказ о одиночестве и разочарованиях обитателей мегаполиса, которые ищут смысл жизни в условиях городской суеты.
В данной пьесе главный герой — это сам город, наполненный энергией и страстью. Бродовски мастерски передаёт атмосферу, пронизанную бурлением эмоций, что ведёт к неожиданным последствиям. Несмотря на криминальный элемент, в пьесе нет привычных «злодеев» и «жертв». Здесь нет одного главного героя — история рассказывает о районе, его жителях и их взаимосвязях.
Пьеса похожа на «коллективный глюк» — трип, в котором выпущенная энергия приводит к случайным, порой роковым событиям. Дождь размывает границы между людьми: не важно, кто ты — чернокожий или белый, гомосексуал или натурал. Все переплетены, и каждый из них ведёт ночной образ жизни, бродя по улицам в поисках чего-то важного.
Как отмечает режиссёр Полина Золотовицкая, «их жизнь — это «адок»: не страшный ад, а обыденный, привычный для них ад». Персонажи, хоть и являются социальными типами, погружены в экзистенциальные размышления о том, чего они на самом деле хотят. Несмотря на все усилия, их мечты остаются неосуществлёнными.
Не упустите возможность увидеть эту поэтическую интерпретацию неприкаянности жителей большого города. Премьера пьесы состоится в рамках главного летнего комбо Афиши и Ситидрайва.