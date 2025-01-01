Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дождь в Нойкельне
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дождь в Нойкельне

Спектакль Дождь в Нойкельне

Берлинская ночь на импорт в Россию 18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Ночная симфония Берлина: Премьера пьесы Пауля Бродовски в Музее Москвы

«Случайные, а может быть, закономерные встречи беспокойных людей тёмной ночью в не самом благополучном районе Берлина». Так начинается захватывающая пьеса Пауля Бродовски, рассказ о одиночестве и разочарованиях обитателей мегаполиса, которые ищут смысл жизни в условиях городской суеты.

Город как главный герой

В данной пьесе главный герой — это сам город, наполненный энергией и страстью. Бродовски мастерски передаёт атмосферу, пронизанную бурлением эмоций, что ведёт к неожиданным последствиям. Несмотря на криминальный элемент, в пьесе нет привычных «злодеев» и «жертв». Здесь нет одного главного героя — история рассказывает о районе, его жителях и их взаимосвязях.

Поэтика и экзистенция

Пьеса похожа на «коллективный глюк» — трип, в котором выпущенная энергия приводит к случайным, порой роковым событиям. Дождь размывает границы между людьми: не важно, кто ты — чернокожий или белый, гомосексуал или натурал. Все переплетены, и каждый из них ведёт ночной образ жизни, бродя по улицам в поисках чего-то важного.

Жизнь в «адоке»

Как отмечает режиссёр Полина Золотовицкая, «их жизнь — это «адок»: не страшный ад, а обыденный, привычный для них ад». Персонажи, хоть и являются социальными типами, погружены в экзистенциальные размышления о том, чего они на самом деле хотят. Несмотря на все усилия, их мечты остаются неосуществлёнными.

Уникальное театральное событие

Не упустите возможность увидеть эту поэтическую интерпретацию неприкаянности жителей большого города. Премьера пьесы состоится в рамках главного летнего комбо Афиши и Ситидрайва. 

Режиссер
Полина Золотовицкая
В ролях
Ольга Балацкая
Дарья Верещагина
Александр Золотовицкий
Сергей Кирпичёнок
Баястан Колдошалы

Купить билет на спектакль Дождь в Нойкельне

Помощь с билетами
Октябрь
29 октября среда
20:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 2000 ₽
30 октября четверг
20:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 1500 ₽

Фотографии

Дождь в Нойкельне Дождь в Нойкельне Дождь в Нойкельне Дождь в Нойкельне Дождь в Нойкельне

В ближайшие дни

Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
8 октября в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2000 ₽
Приключения Тома Сойера
6+
Мюзикл Детский
Приключения Тома Сойера
19 октября в 16:00 Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
от 500 ₽
Я
12+
Драма
Я
22 ноября в 21:00 Театр на Юго-Западе
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше