Спектакль Дождь в Нойкельне

Ночная симфония Берлина: Премьера пьесы Пауля Бродовски в Музее Москвы

«Случайные, а может быть, закономерные встречи беспокойных людей тёмной ночью в не самом благополучном районе Берлина». Так начинается захватывающая пьеса Пауля Бродовски, рассказ о одиночестве и разочарованиях обитателей мегаполиса, которые ищут смысл жизни в условиях городской суеты.

Город как главный герой

В данной пьесе главный герой — это сам город, наполненный энергией и страстью. Бродовски мастерски передаёт атмосферу, пронизанную бурлением эмоций, что ведёт к неожиданным последствиям. Несмотря на криминальный элемент, в пьесе нет привычных «злодеев» и «жертв». Здесь нет одного главного героя — история рассказывает о районе, его жителях и их взаимосвязях.

Поэтика и экзистенция

Пьеса похожа на «коллективный глюк» — трип, в котором выпущенная энергия приводит к случайным, порой роковым событиям. Дождь размывает границы между людьми: не важно, кто ты — чернокожий или белый, гомосексуал или натурал. Все переплетены, и каждый из них ведёт ночной образ жизни, бродя по улицам в поисках чего-то важного.

Жизнь в «адоке»

Как отмечает режиссёр Полина Золотовицкая, «их жизнь — это «адок»: не страшный ад, а обыденный, привычный для них ад». Персонажи, хоть и являются социальными типами, погружены в экзистенциальные размышления о том, чего они на самом деле хотят. Несмотря на все усилия, их мечты остаются неосуществлёнными.

Уникальное театральное событие

Не упустите возможность увидеть эту поэтическую интерпретацию неприкаянности жителей большого города. Премьера пьесы состоится в рамках главного летнего комбо Афиши и Ситидрайва.