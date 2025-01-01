Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Dark Lunacy
Киноафиша Dark Lunacy

Dark Lunacy

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Dark Lunacy возвращаются в Россию!

Итальянская группа Dark Lunacy, создающая уникальный музыкальный контент, вновь готова порадовать российских зрителей. Их композиции звучат так, будто записаны не в современных студиях, а в старом радиоэфире, где пересекаются голоса с фронтовых хроник и музыкальные отголоски, сохранившиеся на пожелтевших пленках.

Музыкальный стиль и философия

Звук Dark Lunacy — это не просто симбиоз дэт-метала и советских мотивов. Это восстановление утраченного кода, где каждый аккорд становится фрагментом коллективной памяти. Интонации советской эпохи органично вплетаются в плоть симфонического дэт-метала, создавая звуки, которые вызывают ностальгию и задевают за живое. Их музыка — это не только агрессия, но и траурная торжественность, в которой каждое гроулинг-пение воспринимается как исповедь, а симфонические струнные инструменты — как голос прошлого, пробивающийся сквозь помехи времени.

Особые композиции

На альбомах Devoid, Forget Me Not и The Diarist группа постепенно превращает личную скорбь в общенародную память. Композиция «Heart of Leningrad» из The Diarist становится звуковым свидетельством, проникающим в сознание, будто ты слышал её в детстве, хотя на самом деле никогда не слышал. «On Memory’s White Sleigh» из Forget Me Not — это словно сон, в который хочется возвращаться: акустика, хор, фортепиано и женский вокал сливаются в одно дыхание, создавая воспоминание, о котором у тебя нет реального опыта, но которое помнится навсегда.

Концерты и атмосфера

Ближайшие концерты Dark Lunacy — это не просто возвращение на сцену. Это возобновление ритуала. Полумрак, проекции в черно-белом тоне, минимализм — все это создает атмосферу, где музыка становится актом памяти.

Купить билет на концерт Dark Lunacy

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
11 декабря четверг
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Spiritual Seasons
12+
Рок Фолк
Spiritual Seasons
5 декабря в 19:00 Нирвана
от 1000 ₽
Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
26 октября в 18:30 Руки вверх!
от 1000 ₽
Sahalin
18+
Рок
Sahalin
27 октября в 19:00 Нирвана
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше