Cinema Medley 2: Оппенгеймер

Симфоническое шоу Cinema Medley 2

Cinema Medley 2 — продолжение легендарного симфонического концерта, где большой симфонический оркестр, орган и хор сливаются в грандиозное музыкальное представление. Новая программа обещает быть еще более масштабной, эпичной и проникновенной.

Симфония кинематографа

На этот раз к Imperial Orchestra присоединится не только современный цифровой орган, но и новый смешанный хор — Imperial Chorus. Более 120 музыкантов под управлением дирижера Льва Дунаева создадут неповторимую атмосферу, исполняя саундтреки из знаковых фильмов и сериалов.

Музыкальное путешествие

От «Мстителей» до «Оппенгеймера», от «Трансформеров» до «Властелина колец» — каждый саундтрек прозвучит в новой симфонической обработке, дополненной уникальным световым шоу. Откройте для себя мир современной симфонической музыки, написанной великими композиторами нашего времени.

Встреча с мастерами

На сцене выступят знаменитые солисты, в том числе Илья Федосеев (орган) и Наталья Макарова (сопрано). Вас ждет вечер, наполненный музыкой, которая оживляет каждую киноленту и завоевала сердца миллионов.

Примечание: В программе возможны изменения.