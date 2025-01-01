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Cinema Medley 2: Оппенгеймер
Билеты от 3000₽
Киноафиша Cinema Medley 2: Оппенгеймер

Cinema Medley 2: Оппенгеймер

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Симфоническое шоу Cinema Medley 2

Cinema Medley 2 — продолжение легендарного симфонического концерта, где большой симфонический оркестр, орган и хор сливаются в грандиозное музыкальное представление. Новая программа обещает быть еще более масштабной, эпичной и проникновенной.

Симфония кинематографа

На этот раз к Imperial Orchestra присоединится не только современный цифровой орган, но и новый смешанный хор — Imperial Chorus. Более 120 музыкантов под управлением дирижера Льва Дунаева создадут неповторимую атмосферу, исполняя саундтреки из знаковых фильмов и сериалов.

Музыкальное путешествие

От «Мстителей» до «Оппенгеймера», от «Трансформеров» до «Властелина колец» — каждый саундтрек прозвучит в новой симфонической обработке, дополненной уникальным световым шоу. Откройте для себя мир современной симфонической музыки, написанной великими композиторами нашего времени.

Встреча с мастерами

На сцене выступят знаменитые солисты, в том числе Илья Федосеев (орган) и Наталья Макарова (сопрано). Вас ждет вечер, наполненный музыкой, которая оживляет каждую киноленту и завоевала сердца миллионов.

Примечание: В программе возможны изменения.

Исполнители
Илья Федосеев
Наталья Макарова
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 ноября
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
19:00 от 3000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 13 декабря
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер Cinema Medley 2: Оппенгеймер

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