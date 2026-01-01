Спектакль Чемодан

Авторы успешной комедийной пьесы «Ни дать! Ни зять!» представляют свой новый проект — «Чемодан». Это волшебная история о двух людях, которые могли бы никогда не встретиться, но судьба свела их в одном месте.
В центре сюжета — мечтательница Алиса. Она, словно выпавшая из Кэрроловского Зазеркалья, покупает на аукционе закрытый чемодан, чтобы реализовать свою художественную идею. Но у этого необычного лота оказывается хозяин — Герман, дотошный интроверт, для которого содержимое чемодана представляет его маленький мир. Лишиться этого багажа для него значит потерять часть себя.
Забавный конфликт, возникший из-за чемодана, меняет жизнь обоих героев и заставляет их совершать поступки, которые, возможно, они бы никогда не сделали в обычной жизни. Чеховская ирония, мелодраматизм и трогательная драма создают уникальную атмосферу спектакля.
«Чемодан» — это история о том, как у совершенно разных людей с разными судьбами может оказаться больше общего, чем предполагалось. Спектакль исследует тему встреч двух душ, которые перестают быть одинокими.
Продолжительность спектакля — 1 час 45 минут без антракта. Приглашаем вас разделить с нами невероятные эмоции от игры талантливых актёров и заглянуть внутрь волшебного «Чемодана»!