Спектакль «Чемодан»: волшебная история двух душ

Авторы успешной комедийной пьесы «Ни дать! Ни зять!» представляют свой новый проект — «Чемодан». Это волшебная история о двух людях, которые могли бы никогда не встретиться, но судьба свела их в одном месте.

В центре сюжета — мечтательница Алиса. Она, словно выпавшая из Кэрроловского Зазеркалья, покупает на аукционе закрытый чемодан, чтобы реализовать свою художественную идею. Но у этого необычного лота оказывается хозяин — Герман, дотошный интроверт, для которого содержимое чемодана представляет его маленький мир. Лишиться этого багажа для него значит потерять часть себя.

Забавный конфликт, возникший из-за чемодана, меняет жизнь обоих героев и заставляет их совершать поступки, которые, возможно, они бы никогда не сделали в обычной жизни. Чеховская ирония, мелодраматизм и трогательная драма создают уникальную атмосферу спектакля.

«Чемодан» — это история о том, как у совершенно разных людей с разными судьбами может оказаться больше общего, чем предполагалось. Спектакль исследует тему встреч двух душ, которые перестают быть одинокими.

Состав команды

Герман — Алексей Кирсанов (актёр МХТ им. Чехова; известен по работам в «Чикатило», «Перевал Дятлова», «За час до рассвета» и др.)

Алиса — Ангелина Загребина (актриса театра и кино; снималась в «Химера», «Точка ноль», «Почему ты?»)

Борис — Алексей Рахманов (актёр театра им. Пушкина)

Рассказчик — Александр Носик (актёр театра и кино; известен по ролям в «Цветы от победителей», «Спецназ», «Возвращение Мухтара» и др.)

Авторы пьесы — Денис Тарасов и Елена Гордеева

Режиссёр — Даниил Романов (работал над «Кроткая», «Б.Р.», «Маяковский. Встреча»)

Продолжительность спектакля — 1 час 45 минут без антракта. Приглашаем вас разделить с нами невероятные эмоции от игры талантливых актёров и заглянуть внутрь волшебного «Чемодана»!