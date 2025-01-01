Связь времен русской истории в спектакле Михаила Левитина на сцене Театра Эрмитаж

Что бы могли обсудить Александр Пушкин и Сергей Есенин, если бы их пути пересеклись? Какие стихи они читали бы друг другу? Возможно, они бы растопили баню и выпили по рюмке-другой, обсуждая судьбы России и поэзии. Поэты — настоящие летописцы, чьи слова могут затронуть души и сердца, ведь живая история принадлежит не «царям» или «ученым», а их гениальности и вдохновению.

Спектакль, объединяющий века

Спектакль Михаила Левитина связывает несколько веков русской истории, освещая самые яркие и непростые страницы, наполненные великими строками Пушкина и Есенина. Тематика отношений поэта и народа является одной из важнейших в творчестве обоих гениев.

Не зря были написаны такие трагедии, как «Борис Годунов» и «Пугачев», которые волнуют зрителей и читателей вот уже многие десятилетия. Эти пьесы пронизаны неистовством жизни и поэзии. Пушкин и Есенин проникают в те глубины, куда не может добраться обычный человек.

На сцене оживают герои

На сцене спектакля оживают их герои: бунтовщик Пугачев, самозванец Дмитрий, каторжник Хлопуша, Екатерина II и даже Борис Годунов. Рядом с ними — сами поэты, окруженные заботами няни и мамы. Однако история не терпит эпичности и языка «высокой трагедии».

Новый взгляд на классические произведения

Следуя уникальной линии авторского театра, создатели спектакля, отчасти отдавая дань легендарному спектаклю театра на Таганке «Пугачев» в постановке Юрия Любимова, вводят в ткань произведения не только тексты трагедий, но и комические интермедии Николая Эрдмана, Юлия Кима и Владимира Высоцкого. Это создает интересный контраст и обогащает восприятие классических произведений.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который погружает в глубины русской поэзии и истории, раскрывая новые грани творчества великих поэтов.