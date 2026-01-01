Спектакль Бременские музыканты. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Сказочная история в театральном музее

Приглашаем вас и ваших детей на уникальное музыкальное представление, которое состоится в старинном концертном зале театрального музея. В этот раз мы расскажем сказочную историю по мотивам любимого мультфильма «Бременские Музыканты» с помощью музыки и песочных картин.

Волшебство живой музыки и песка

Вы сможете насладиться картинами, нарисованными песком в реальном времени, которые будут показаны на большом экране. Музыкальное сопровождение обеспечит джазовое трио под руководством талантливого Алексея Чижика. В программу входят саксофон, ударные и вибрафон, что создаст неповторимую атмосферу волшебства.

Интерактивное участие для маленьких зрителей

Ведущая расскажет сказочную историю в легкой и доступной форме, что позволит самым маленьким гостям концерта погрузиться в мир Бременских музыкантов. А после представления дети смогут познакомиться с вибрафоном и попробовать свои силы в роли художников по песку!

Обратите внимание, что для старшей группы предусмотрено удобное размещение на стульчиках и пуфиках. Просим соблюдать театральный формат и атмосферу волшебства!