Ночная программа о Космосе в музее Урания

Приглашаем вас на уникальную ночную программу в музее Урания! После закрытия Планетария вы сможете погрузиться в самые захватывающие аспекты космоса, звезд и планет.

Секреты Вселенной

Эта программа предлагает вам возможность задать любые вопросы нашему специалисту. Вместе вы сможете раскрыть загадки таинственной Вселенной и узнать больше о том, что происходит за пределами нашей планеты.

Проведите время с любимым человеком

Это отличный способ провести вечер в компании близкого человека, обсуждая увлекательные темы о космосе и астрономии. Не упустите шанс узнать что-то новое и непознанное!

Уникальный опыт

Участие в ночной программе позволит вам взглянуть на космос с другой стороны. Здесь вы найдете ответы на множество вопросов и станет свидетелем удивительных фактов и открытий.