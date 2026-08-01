Создаем авторский парфюм своими руками

На этой уникальной встрече участники исследуют интересную связь между ароматами и русской поэзией начала XX века. Запахи в произведениях поэтов Серебряного века были не просто фоном, а полноценными героями, играющими ключевую роль в создании их произведений.

Первая часть: История парфюмерии

Участники познакомятся с историей парфюмерии начала XX века. Им расскажут о знаменитых французских духах и первых российских парфюмерных домах. Участники узнают, какие ароматы вдохновляли таких мастеров слова, как Анна Ахматова, Александр Блок и Осип Мандельштам. Эти поэты использовали запахи для кодирования эмоций и воспоминаний, создавая такие образы, как «духи тумана» и «холодный, горький запах января».

Вторая часть: Практическая работа

В практической части каждый участник сможет:

выбрать поэтическое вдохновение для своего аромата;

создать собственный аромат, используя несколько нот ароматических масел;

оформить созданный аромат в подарочную упаковку.

По завершении встречи каждый участник унесет с собой авторский аромат, а также обогатит свои знания о взаимосвязи литературы, истории и мира запахов.