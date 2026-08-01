Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ароматы Серебряного века: создаем авторский парфюм
Билеты от 1600₽
Киноафиша Ароматы Серебряного века: создаем авторский парфюм

Ароматы Серебряного века: создаем авторский парфюм

12+
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О выставке

Создаем авторский парфюм своими руками

На этой уникальной встрече участники исследуют интересную связь между ароматами и русской поэзией начала XX века. Запахи в произведениях поэтов Серебряного века были не просто фоном, а полноценными героями, играющими ключевую роль в создании их произведений.

Первая часть: История парфюмерии

Участники познакомятся с историей парфюмерии начала XX века. Им расскажут о знаменитых французских духах и первых российских парфюмерных домах. Участники узнают, какие ароматы вдохновляли таких мастеров слова, как Анна Ахматова, Александр Блок и Осип Мандельштам. Эти поэты использовали запахи для кодирования эмоций и воспоминаний, создавая такие образы, как «духи тумана» и «холодный, горький запах января».

Вторая часть: Практическая работа

В практической части каждый участник сможет:

  • выбрать поэтическое вдохновение для своего аромата;
  • создать собственный аромат, используя несколько нот ароматических масел;
  • оформить созданный аромат в подарочную упаковку.

По завершении встречи каждый участник унесет с собой авторский аромат, а также обогатит свои знания о взаимосвязи литературы, истории и мира запахов.

Купить билет на выставка Ароматы Серебряного века: создаем авторский парфюм

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
12 августа среда
17:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 1600 ₽
16 августа воскресенье
14:00
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
от 1600 ₽
19 августа среда
17:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 1600 ₽
26 августа среда
17:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 1600 ₽
29 августа суббота
17:00
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
от 1600 ₽
2 сентября среда
17:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 1600 ₽
9 сентября среда
17:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 1600 ₽
16 сентября среда
17:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 1600 ₽
23 сентября среда
17:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 1600 ₽
30 сентября среда
17:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Виктор Борисов-Мусатов. Грёзы о красоте. Лекция искусствоведа Елены Соломенцевой с мороженым и цветами
12+
Лекция

Виктор Борисов-Мусатов. Грёзы о красоте. Лекция искусствоведа Елены Соломенцевой с мороженым и цветами

20 августа в 19:00 Лофт-пространство «Своё поле»
от 3700 ₽
Музейное занятие в составе сборной группы «Щелкунчик. Загадки Мышиного кoроля»
6+
Интерактивный

Музейное занятие в составе сборной группы «Щелкунчик. Загадки Мышиного кoроля»

12 августа в 12:30 Музей Чайковского в Москве
от 400 ₽
Время Царицына
0+
Интерактивный Экскурсия

Время Царицына

12 августа в 09:00 Музей-заповедник Царицыно
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше