Спектакль «Любовь без границ» — это попытка заглянуть в сложный мир интимных отношений и разобраться в том, что происходит в сердцах людей. Классический любовный треугольник, состоящий из мужа, жены и любовника, становится основой для эксперимента по созданию нового мирового порядка. Герои сталкиваются с ситуацией, когда отказаться друг от друга невозможно, и пытаются найти способы сосуществования.
Пьеса поднимает важные вопросы любви, нелюбви, отношений и секса. На сцене зрители увидят как бывших, так и настоящих партнеров, а также их попытки разобраться в себе и окружающем мире. Эта постановка полна честных и откровенных разговоров о том, что действительно важно.
Особенностью спектакля является то, что половина пьесы состоит из реальных монологов молодых актеров, в которых они делятся своими автобиографичными моментами. Это создает атмосферу близости и искренности, позволяя зрителям почувствовать себя частью происходящего.
Дорогие зрители, обратите внимание, что спектакль имеет возрастное ограничение 18+. На входе у вас могут попросить паспорт, и, к сожалению, зрителей младше 18 лет не пустят в зал, даже в сопровождении родителей.
В спектакле могут быть изменения в составе актеров, однако полный состав на данный момент выглядит следующим образом:
