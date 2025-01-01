Любовь без границ как попытка утопии. Постановка Михаила Угарова в Театр.doc на Лесной

Спектакль «Любовь без границ» — это попытка заглянуть в сложный мир интимных отношений и разобраться в том, что происходит в сердцах людей. Классический любовный треугольник, состоящий из мужа, жены и любовника, становится основой для эксперимента по созданию нового мирового порядка. Герои сталкиваются с ситуацией, когда отказаться друг от друга невозможно, и пытаются найти способы сосуществования.

Темы и содержание

Пьеса поднимает важные вопросы любви, нелюбви, отношений и секса. На сцене зрители увидят как бывших, так и настоящих партнеров, а также их попытки разобраться в себе и окружающем мире. Эта постановка полна честных и откровенных разговоров о том, что действительно важно.

Монологи и автобиография

Особенностью спектакля является то, что половина пьесы состоит из реальных монологов молодых актеров, в которых они делятся своими автобиографичными моментами. Это создает атмосферу близости и искренности, позволяя зрителям почувствовать себя частью происходящего.

Возрастное ограничение

Дорогие зрители, обратите внимание, что спектакль имеет возрастное ограничение 18+. На входе у вас могут попросить паспорт, и, к сожалению, зрителей младше 18 лет не пустят в зал, даже в сопровождении родителей.

Состав актеров

В спектакле могут быть изменения в составе актеров, однако полный состав на данный момент выглядит следующим образом:

Муж: Владимир Гасанов

Владимир Гасанов Жена: Дарья Гайнуллина

Дарья Гайнуллина Любовник: Антон Ильин / Никита Васильев

Антон Ильин / Никита Васильев Бывшая мужа: Марина Ганах

Марина Ганах Бывшая любовника: Марина Карлышева / Вера Дровеникова

Не упустите возможность стать свидетелем этого откровенного и глубокого спектакля!