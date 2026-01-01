|Title
|Artist
|Time
|1
|Overwhelmed
|Cast of Zoey’s Extraordinary Playlist / Ryan Santiago
|1:20
|2
|Unwell
|Cast of Zoey’s Extraordinary Playlist, David St. Louis / Robert Thomas
|1:30
|3
|Don't Stop Me Now
|Cast of Zoey’s Extraordinary Playlist, John Clarence Stewart, Katie Findlay / Freddie Mercury
|1:34
|4
|New York State of Mind
|Cast of Zoey’s Extraordinary Playlist, Skylar Astin / Билли Джоэл
|1:52
|5
|Suspicious Minds
|Cast of Zoey’s Extraordinary Playlist, John Clarence Stewart / Mark James
|0:35
|6
|Rich Girl
|Cast of Zoey’s Extraordinary Playlist, Мэри Стинберген, Бернадетт Петерс / Andre Young
|1:14